Maltempo in Campania, tetto strappato dal vento vola in strada a Nocera. A Positano auto schiacciata Forti raffiche di vento in Campania legate al maltempo. A Nocera Inferiore tetto precipita in via Roma. A Positano strappata lamiera di garage.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tetti strappati dal vento in Campania, colpita dal maltempo nelle ultime ore. A Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, la copertura di un palazzo è volata via, divelta da forti raffiche di vento, precipitando in strada nella sottostante via Roma. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno transennato l'area per la messa in sicurezza. La strada è stata chiusa alla circolazione in via precauzionale per consentire le operazioni.

In Costiera Amalfitana tetto di parcheggio schiaccia auto

Tragedia sfiorata anche in Costiera Amalfitana, dove nella serata di ieri, sulla Strada Statale 163 Amalfitana, il vento forte ha strappato la copertura in lamiera di un parcheggio, in località San Pietro, nella zona tra Positano e Praiano. Il tetto ha schiacciato il tettuccio di un'auto in transito e danneggiato alcuni motorini parcheggiati. Per fortuna, non ci sono stati feriti. Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale.

La Protezione Civile della Campania ieri ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo su Napoli e in altre zone della Campania per possibili forti temporali e raffiche di vento a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 14 del primo pomeriggio. In particolare, si temono "fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi", fa sapere la Protezione Civile della Regione Campania.