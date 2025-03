video suggerito

Ancora maltempo a Napoli e in Campania: allerta meteo prorogata fino a venerdì 28 marzo Prorogata in Campania l'allerta meteo gialla già in vigore: sulla regione insisteranno piogge e temporali fino al primo pomeriggio di venerdì 28 marzo.

A cura di Valerio Papadia

Insiste ancora l'ondata di maltempo che ha investito la Campania nelle scorse ore: la Protezione Civile regionale ha infatti prorogato l'allerta meteo gialla, già in vigore oggi, fino alle ore 14 di domani, venerdì 28 marzo. Su tutto il territorio regionale, per le prossime 24 ore, sono previsti dunque precipitazioni e temporali che, in alcune aree, potrebbero essere anche intensi. Da quanto rende noto la Protezione Civile della Regione Campania, le precipitazioni potrebbero essere accompagnate anche da raffiche di vento e grandini, tali da determinare danni alle coperture esterne o caduta di rami e alberi.

In conseguenza dei fenomeni attesi e del dissesto idrogeologico localizzato, potrebbero verificarsi anche allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua; saranno possibili, inoltre, frane e caduta massi. Pertanto, la Protezione Civile della Campania ricorda a tutti i sindaci di mantenere attivi di Centri Operativi Comunali (COC) e di attuare tutte le misure atte a prevenire, mitigare o contrastare i fenomeni meteorologici previsti, nonché di prestare attenzione a ulteriori avvisi della Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale.