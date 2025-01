Cumana ferma tra Bagnoli e Fuorigrotta, alberi crollati sui binari per il vento: attivate navette bus

Ferma la Cumana tra Bagnoli e Fuorigrotta questa mattina, lunedì 13 gennaio 2025, a causa di alcuni alberi che sono crollati per il vento sui binari. Lo comunica l'Eav, l'Ente Autonomo del Volturno, la società della mobilità della Regione Campania, guidata dal presidente Umberto De Gregorio. Disagi legati invece ai cantieri anche sulla Circumvesuviana, dove sarà chiusa la stazione di Sant'Agnello da oggi fino al 21 gennaio per lavori: bus sostitutivi tra le stazioni di Meta, Sant’Agnello e Sorrento.

L'Eav questa mattina, lunedì 13 gennaio 2025, ha comunicato, relativamente all'impatto del maltempo sulla circolazione ferroviaria, che si registrano disagi sulla linea Cumana. In particolare:

Linee Flegree – Interruzione linea ferroviaria. A causa del forte vento, per arbusti abbattuti sulla sede ferroviaria nei pressi della stazione di Bagnoli, la circolazione è temporaneamente interrotta tra le stazioni di Bagnoli e Fuorigrotta. È stato momentaneamente disposto servizio sostitutivo in bus da Fuorigrotta a Torregaveta.

Per quanto riguarda i lavori sulla Circumvesuviana, invece, Eav comunica:

Linee Vesuviane – Chiusura fermata di S.Agnello dal 13 al 21 gennaio 2025Si ricorda che, allo scopo di consentire il completamento dell’opera di ammodernamento della stazione di Sant’ Agnello, e per ultimare inoltre i lavori per la funzionalità dei nuovi varchi di accesso, a partire da inizio servizio di lunedì 13 gennaio 2025 e fino a ultimato servizio del giorno martedì 21 gennaio 2025 la fermata in oggetto sarà interdetta al servizio viaggiatori.Pertanto, tutti i treni in transito presso tale fermata non effettueranno servizio viaggiatori. È istituito servizio di bus sostitutivi tra le stazioni di Meta, Sant’Agnello e Sorrento.