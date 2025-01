video suggerito

Quando finisce il freddo forte a Napoli e in Campania? Intanto l’allerta meteo è prorogata per il vento Allerta meteo prorogata per il forte vento sulla Campania. Ma per temperature più miti occorrerà attendere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

La situazione aggiornata del meteo in Campania è questa: vento forte da Nord Est (grecale) che ha anche bloccato i collegamenti marittimi con Procida ed Ischia, crollo delle temperature sui rilievi oltre lo zero termico e neve nel Sannio e nell'Alta Irpinia, tant'è anche anche oggi il Vesuvio è imbiancato. Oggi lunedì 13 scuole chiuse in molti comuni dell'area Nord campana. Intanto, prosegue l'allerta meteo per venti forti nord-orientali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate: la Protezione Civile della Regione Campania ha infatti allungato l'allerta fino alle 18 di domani sera (martedì 14 gennaio) sull'intero territorio.

Le previsioni meteo nei prossimi giorni in Campania

Martedì 14 gennaio perdurerà questa fase tipicamente invernale, dopodiché la situazione subirà un altro cambiamento, ma purtroppo non in meglio, spiega Ilmeteo.it. Attualmente un ciclone è in azione al Sud provocando piogge a tratti abbondanti e soprattutto nevicate a bassissima quota. La posizione dell’anticiclone che ormai ha conquistato tutti gli Stati centrali, occidentali e settentrionali europei, favorirà ancora l’afflusso di aria fredda sull’Italia per quasi tutta la settimana. E la situazione meteo continuerà a rimanere instabile sulle medesime regioni. Ma c’è di più. Da mercoledì 15 il maltempo al Sud tenderà parzialmente ad attenuarsi, da venerdì 17 e nei giorni successivi il continuo apporto di aria fredda andrà ad alimentare un ciclone attivo sull’Algeria. Ed ecco che in questo frangente entrerà in scena il flusso oceanico che spingerà il ciclone verso l’Italia facendolo cozzare su Sardegna, Sicilia e poi sul resto delle regioni meridionali.

Dunque, fino a domani maltempo invernale con piogge diffuse e neve a bassissima quota, successivamente il tempo tornerà a peggiorare nuovamente a partire da venerdì 17 e nel successivo weekend. Sotto il profilo termico continuerà a fare freddo pure di giorno.