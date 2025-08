Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico domani 4 agosto: le regioni a rischio

Maltempo con allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise e Puglia domani, lunedì 4 agosto.

Allerta meteo gialla domani, lunedì 4 agosto, in cinque regioni. Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse: per la giornata di domani è prevista una allerta meteo di colore giallo per rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di 5 regioni del Centro-Sud. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise e Puglia.

Allerta meteo gialla domani in 5 regioni: l'elenco

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile, viene pubblicato il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di domani sono 5 le regioni a rischio:

Ordinaria criticità per rischio temporali

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro Basilicata : Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Marche : Marc-6

: Marc-6 Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro Molise : Litoranea

: Litoranea Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno.

Previsioni meteo domani, lunedì 4 agosto

Per la giornata di domani, lunedì 4 agosto, il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare prevede cielo parzialmente nuvoloso al Nord, con addensamenti nel pomeriggio che interesseranno soprattutto i settori alpini e prealpini centro-orientali.

Nuvoloso con possibili temporali al Centro, in particolare su Abruzzo e Marche, e atteso cielo parzialmente nuvoloso anche al Sud, con nubi più consistenti sul settore tirrenico della Sicilia e sulle regioni del versante adriatico. Possibili i rovesci inizialmente su Molise e Puglia garganica e nel pomeriggio anche nel resto della Puglia, sulla Campania, Basilicata e Calabria ionica.

Per quanto riguarda le temperature, sono in leggera diminuzione al Centro e su Molise, Puglia, Campania e Basilicata; in leggera ripresa al Nord e stazionarie sulle rimanenti regioni.