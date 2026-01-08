Attualità
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 9 gennaio: le regioni a rischio

Prosegue la fase di maltempo che sta interessando il Centro-Sud e le Isole. Per la giornata di domani, venerdì 9 gennaio, la Protezione civile ha diramato l’allerta gialla su settori di quattro regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria e Toscana.
A cura di Eleonora Panseri
Ancora maltempo al Centro-Sud e nelle Isole per la giornata di domani, venerdì 9 gennaio, dove sono attese piogge e nevicate sulle zone appenniniche. Al Nord Italia prevista solo qualche debole nevicata sulle zone alpine di confine.

Il Dipartimento della Protezione civile ha diramato e pubblicato sul suo sito un nuovo avviso per condizioni meteo avverse. L'allerta gialla riguarderà settori di quattro regioni centro-meridionali. Di seguito, tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

L'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per temporali, rischio idraulico e idrogeologico riguarda Abruzzo, Basilicata, Calabria Toscana. Ecco le zone riportate dal bollettino:

  • Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla: 
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla: 
    Basilicata: Basi-D;
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla: 
    Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
    Toscana: Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca, Versilia, Serchio-Garfagnana-Lima.
Le zone interessate dall’allerta nel bollettino della Protezione Civile.
Le zone interessate dall’allerta nel bollettino della Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani venerdì 9 gennaio

La giornata di domani, venerdì 9 gennaio, sarà nuvolosa su tutta Italia, anche se sono attese alcune schiarite sulle pianure del Nord nel pomeriggio. Attese deboli nevicate sulle Alpi, anche a bassa quota sul settore alpino orientale.

Previste anche piogge sparse su coste centrali tirreniche e sulle zone interne del Centro, Campania, Calabria tirrenica, Sicilia e Sardegna. Nevicate in serata sull’Appennino Centrale oltre 1000-1200 metri.

Le temperature subiranno un sensibile rialzo, anche nei valori minimi.

Attualità
Meteo
