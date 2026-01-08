Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 9 gennaio: le regioni a rischio
Ancora maltempo al Centro-Sud e nelle Isole per la giornata di domani, venerdì 9 gennaio, dove sono attese piogge e nevicate sulle zone appenniniche. Al Nord Italia prevista solo qualche debole nevicata sulle zone alpine di confine.
Il Dipartimento della Protezione civile ha diramato e pubblicato sul suo sito un nuovo avviso per condizioni meteo avverse. L'allerta gialla riguarderà settori di quattro regioni centro-meridionali. Di seguito, tutti i dettagli.
Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio
L'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per temporali, rischio idraulico e idrogeologico riguarda Abruzzo, Basilicata, Calabria e Toscana. Ecco le zone riportate dal bollettino:
- Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:
Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
- Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:
Basilicata: Basi-D;
Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
- Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:
Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
Toscana: Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca, Versilia, Serchio-Garfagnana-Lima.
Meteo, le previsioni per domani venerdì 9 gennaio
La giornata di domani, venerdì 9 gennaio, sarà nuvolosa su tutta Italia, anche se sono attese alcune schiarite sulle pianure del Nord nel pomeriggio. Attese deboli nevicate sulle Alpi, anche a bassa quota sul settore alpino orientale.
Previste anche piogge sparse su coste centrali tirreniche e sulle zone interne del Centro, Campania, Calabria tirrenica, Sicilia e Sardegna. Nevicate in serata sull’Appennino Centrale oltre 1000-1200 metri.
Le temperature subiranno un sensibile rialzo, anche nei valori minimi.