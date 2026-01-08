Gelo sull’Italia: neve a Siena e in Puglia, scuole chiuse in diverse regioni. Nevicate anche in Emilia Romagna e nelle Marche

Nevicate su Siena e sulla Puglia, dove è stata disposta la chiusura di scuola di ogni ordine e grado. Più in generale, l’intero Paese sta facendo i conti con una forte ondata di freddo e gelo.

L'Italia si è risvegliata stretta nella morsa del gelo, con la neve che ha imbiancato Siena costringendola alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. Non è l'unico territorio del nostro Paese costretto a fare i conti con il freddo: a Livigno, in alta Valtellina, il termometro è sceso a -22°C e in quota si sono toccati i 23.7°C.

Un freddo simile da quelle parti non si vedeva almeno dal 2019, mentre la Lombardia sta facendo i conti con un'ondata di freddo eccezionale con temperature ben al di sotto delle medie stagionali: in pianura si è arrivati a -5°C con punte fino a -8°C a nord-ovest di Milano.

A Siena la precipitazione è stata del tutto inaspettata ed è arrivata prima dell'alba. In seguito alla formazione del ghiaccio, il Comune ha disposto la chiusura di scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. "Gli operai del Comune sono al lavoro per liberare le strade, si consiglia di limitare l'uso delle auto e guidare con prudenza" ha sottolineato il comune di Siena in una nota. Sono chiusi anche i centri anziani e per disabili sul territorio comunale.

neve anche a Firenze, dall’account ufficiale delle Gallerie degli Uffizi

In Emilia Romagna e nelle Marche intervengono i vigili del fuoco

In Emilia Romagna e Marche sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a causa dell'ondata di maltempo che ha interessato in particolare nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Qui sono stati effettuati circa 600 interventi, principalmente per alberi caduti, viabilità compromessa e situazioni di rischio. Nelle Marche le nevicate hanno reso necessari circa 350 interventi, soprattutto per la rimozione di alberi e il recupero di veicoli bloccati dalla neve. Ancora criticità in provincia di Pesaro Urbino.

Neve anche in Puglia: dove restano chiuse le scuole

La neve ha investito anche la Puglia, con fiocchi sui monti Dauni, sul Gargano, in provincia di Foggia e sulle zone più alte della provincia di Barletta-Andria-Trani dove la neve ha imbiancato Castel del Monte, Minervino Murge e Spinazzola. In molti comuni dei Monti Dauni e del Gargano i sindaci hanno disposto già da ieri sera la chiusura di tutte le scuole per la sicurezza degli studenti, famiglie e personale scolastico.

Non ci sono particolari disagi alla circolazione stradale se non sulla provinciale 48, nel tratto tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis, dove la protezione civile sta provvedendo allo spostamento di alcuni alberi caduti sulla carreggiata. In provincia di Bari ha nevicato a Corato.

Freddo in Alto Adige: -19 gradi a Sesto e -8 a Bolzano

L'ondata di freddo ha interessato anche l'Alto Adige con valori nettamente sotto lo zero. La minima è di -29 gradi, mentre nelle zone a bassa quota spicca il dato di Gargazzone con -12 gradi. I bolzanini si sono invece svegliati con -8 gradi. Verso il fine settimana i valori risaliranno leggermente, mentre ci sarà un nuovo calo termico lunedì.

In Molise scuole chiuse per 40 Comuni

In Molise invece è tornato il sole in mattinata, ma le nevicate della scorsa notte e il ghiaccio sulle strade a causa delle temperature sotto zero hanno incotto molti sindaci a sospendere le lezioni nelle scuole. Sono almeno una quarantina i Comuni della regione dove stamane le scuole sono rimaste chiuse.

Sono stati in azione per tutta la notte i mezzi spartineve e spargisale. Le temperature sono scese fino a 4 gradi sotto zero a Campobasso e fino a 9 gradi sotto lo zero nelle località di montagna della regione.