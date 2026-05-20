Scuole aperte in estate, in Emilia Romagna primarie iniziano il 31 agosto: al via la sperimentazione

Dal 31 agosto al 14 settembre i bambini di 42 comuni dell’Emilia-Romagna potranno partecipare a laboratori culturali, sportivi, musicali e momenti di gioco. Il progetto nasce per aiutare le famiglie in un “periodo critico, anche in termini economici”.

In più di 40 Comuni dell'Emilia-Romagna la prima campanella dopo le vacanze estive suonerà il 31 agosto, con due settimane di anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico. Il motivo è legato a un progetto sperimentale pensato dalla Regione per "conciliare i tempi di vita e di lavoro delle famiglie, con un’offerta qualificata e calibrata sulle esigenze delle alunne e degli alunni". I bambini e gli educatori si dedicheranno quindi a laboratori, sport, musica e gioco prima di tornare sui libri.

Un progetto nato per aiutare le famiglie nella gestione dei figli

Dal 31 agosto al 14 settembre, il giorno precedente all'inizio del nuovo anno scolastico in Emilia-Romagna, le scuole primarie di 42 Comuni e Unioni di Comuni saranno aperte per offrire ai bambini nuovi servizi sperimentali. Il progetto nasce per rispondere ai bisogni delle comunità e andare incontro alle esigenze dei genitori, in un periodo spesso "critico per molte famiglie, anche in termini economici", come spiega il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale. Il progetto è stato finanziato dalla Regione con 3 milioni di euro e la giunta De Pascale punta già all'estensione del programma a tutte le scuole emiliano-romagnole per l'anno scolastico 2027-2028.

Questa sperimentazione segue il progetto "Scuole aperte", avviato dalla Regione a gennaio e dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo grado, che permette ai ragazzi di svolgere attività extracurriculari nel pomeriggio negli istituti. Anche questo piano, pensato per gli studenti tra gli 11 e i 19 anni, è nato con l'obiettivo di aiutare le famiglie nella gestione dei figli durante tutto l'arco della giornata e non solamente nelle ore di didattica.

Scuole aperte dal 31 agosto, al via la sperimentazione in Emilia Romagna

Il progetto che partirà il 31 agosto è riservato ai bambini dai 6 agli 11 anni e potrebbe raggiungere una platea di 100mila partecipanti in tutta la regione. Le scuole potranno organizzare le attività extracurriculari di mattina. I bambini saranno coinvolti in esperienze sportive e culturali, laboratori musicali e teatrali, momenti di gioco e creatività pensati per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico, che riprenderà il 15 settembre. Le scuole diventeranno così spazi aperti per la comunità, trasformando il periodo precedente all'inizio delle lezioni in un'occasione di socialità e sviluppo.

I Comuni potranno gestire il progetto liberamente e formulare l'offerta formativa in base alle esigenze del territorio, compatibilmente con le possibilità offerte dalle realtà locali, come associazioni sportive e culturali, e con gli spazi disponibili nelle scuole. Le attività saranno gestite da educatori esterni alle scuole e da professionisti dal terzo settore.

La proposta di revisione del calendario scolastico per favorire il turismo

Il calendario scolastico italiano è più volte finito al centro del dibattito perché ritenuto poco compatibile con la gestione della famiglia a causa della lunga pausa estiva prevista. Anche l'ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè, aveva proposto una riforma dell'agenda scolastica per favorire le partenze degli italiani. Secondo l'ex inquilina di via di Villa Ada, i due principali periodi di stop dalle lezioni, quello estivo e quello natalizio, non consentono alle famiglie di andare in vacanza nei periodi di bassa stagione. L'idea di Santanchè, quindi, era diluire le vacanze in più periodi dell'anno per destagionalizzare il turismo e favorire anche gli spostamenti interni all'Italia.

Questo cambiamento, però, avrebbe portato gli studenti a rimanere in aula fino alla fine di giugno almeno, con alcune difficoltà nei territori in cui le temperature in estate sono più alte. Proprio per questo il sindacato Anief, che si occupa del comparto dell'istruzione, aveva sottolineato al tempo la necessità di adeguare gli edifici scolastici alle esigenze imposte dalla crisi climatica.