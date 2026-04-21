Notte di maltempo in Emilia-Romagna: grandine e temporali tra Modena e Bologna, strade imbiancate

Notte di forte maltempo in Emilia-Romagna, con temporali e grandinate tra Modenese e Bolognese. I fenomeni più intensi tra Ravarino, San Prospero e San Giovanni in Persiceto. Piogge diffuse anche su Ravennate e Riminese. Il peggioramento è legato all’arrivo di aria più fredda che ha riportato instabilità e temperature in calo soprattutto a Nord.

Il maltempo in Emilia Romagna, foto Facebook

Una nottata all’insegna del maltempo ha interessato l’Emilia-Romagna, con temporali, grandinate e un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche su diverse aree della regione. Il passaggio di un fronte freddo, in discesa lungo i Balcani ma con effetti evidenti anche sul Settentrione, ha innescato fenomeni intensi soprattutto tra Modenese e Bolognese.

Nella bassa pianura, tra Ravarino, San Prospero e San Giovanni in Persiceto, i fenomeni più intensi si sono concentrati nelle ore notturne. Raffiche di vento, rovesci improvvisi e chicchi di grandine di dimensioni anche importanti hanno imbiancato strade, tetti e campi nel giro di pochi minuti.

A Ravarino i chicchi, caduti con forte intensità, hanno formato accumuli al suolo tali da rendere difficoltosa la circolazione. Situazione simile anche a San Prospero, dove il temporale ha ridotto la visibilità e costretto diversi automobilisti a rallentare o fermarsi. In alcune zone si sono formati ristagni d’acqua mista a ghiaccio, con tombini messi sotto pressione dalla quantità di precipitazioni.

La situazione a Ravarino, foto Facebook

Un’oretta prima, una grandinata aveva già colpito San Giovanni in Persiceto: qui le strade sono rimaste a lungo imbiancate, con auto costrette a procedere a passo d’uomo tra cumuli di ghiaccio ai lati della carreggiata.

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per diversi settori dell'Emilia Romagna per la giornata di oggi. Le piogge e i temporali hanno nelle ltime ore raggiunto anche Ravennate e Riminese, segnalando una fase instabile tuttora attiva.

All’origine di questa fase di maltempo c’è il contrasto tra aria mite e umida nei bassi strati e infiltrazioni di aria fredda in quota, una configurazione tipica delle fasi primaverili più dinamiche. Dopo gli scorsi giorni quasi estivi, con temperature sopra la media, il cambio è netto: correnti più fresche in arrivo dal Nord Europa riportano instabilità diffusa, soprattutto al Nord. Nella settimana tra il 20 e il 26 aprile il tempo resterà variabile, con alternanza tra schiarite e temporali anche intensi su Alpi, Prealpi e pianure. Le temperature sono in calo e il clima torna su valori più consoni alla stagione.