Attualità
video suggerito
video suggerito

Notte di maltempo in Emilia-Romagna: grandine e temporali tra Modena e Bologna, strade imbiancate

Notte di forte maltempo in Emilia-Romagna, con temporali e grandinate tra Modenese e Bolognese. I fenomeni più intensi tra Ravarino, San Prospero e San Giovanni in Persiceto. Piogge diffuse anche su Ravennate e Riminese. Il peggioramento è legato all’arrivo di aria più fredda che ha riportato instabilità e temperature in calo soprattutto a Nord.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
Il maltempo in Emilia Romagna, foto Facebook
Il maltempo in Emilia Romagna, foto Facebook

Una nottata all’insegna del maltempo ha interessato l’Emilia-Romagna, con temporali, grandinate e un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche su diverse aree della regione. Il passaggio di un fronte freddo, in discesa lungo i Balcani ma con effetti evidenti anche sul Settentrione, ha innescato fenomeni intensi soprattutto tra Modenese e Bolognese.

Nella bassa pianura, tra Ravarino, San Prospero e San Giovanni in Persiceto, i fenomeni più intensi si sono concentrati nelle ore notturne. Raffiche di vento, rovesci improvvisi e chicchi di grandine di dimensioni anche importanti hanno imbiancato strade, tetti e campi nel giro di pochi minuti.

A Ravarino i chicchi, caduti con forte intensità, hanno formato accumuli al suolo tali da rendere difficoltosa la circolazione. Situazione simile anche a San Prospero, dove il temporale ha ridotto la visibilità e costretto diversi automobilisti a rallentare o fermarsi. In alcune zone si sono formati ristagni d’acqua mista a ghiaccio, con tombini messi sotto pressione dalla quantità di precipitazioni.

Leggi anche
Temporale e grandine su Milano, chicchi fino 4 centimetri: "Mai vista così grande ad Aprile"
La situazione a Ravarino, foto Facebook
La situazione a Ravarino, foto Facebook

Un’oretta prima, una grandinata aveva già colpito San Giovanni in Persiceto: qui le strade sono rimaste a lungo imbiancate, con auto costrette a procedere a passo d’uomo tra cumuli di ghiaccio ai lati della carreggiata.

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per diversi settori dell'Emilia Romagna per la giornata di oggi. Le piogge e i temporali hanno nelle ltime ore raggiunto anche Ravennate e Riminese, segnalando una fase instabile tuttora attiva.

All’origine di questa fase di maltempo c’è il contrasto tra aria mite e umida nei bassi strati e infiltrazioni di aria fredda in quota, una configurazione tipica delle fasi primaverili più dinamiche. Dopo gli scorsi giorni quasi estivi, con temperature sopra la media, il cambio è netto: correnti più fresche in arrivo dal Nord Europa riportano instabilità diffusa, soprattutto al Nord. Nella settimana tra il 20 e il 26 aprile il tempo resterà variabile, con alternanza tra schiarite e temporali anche intensi su Alpi, Prealpi e pianure. Le temperature sono in calo e il clima torna su valori più consoni alla stagione.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
in iran
Secondo round di colloqui in Pakistan. Trump: "Iran negozierà o avrà problemi mai visti"
Cosa prevede il piano europeo per riaprire lo Stretto di Hormuz
Cessate il fuoco in Libano, Anghelone: "Tregua imposta da Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz"
Smart working obbligatorio un giorno a settimana e meno aria condizionata: il piano UE contro il caro energia
Europa vicina alla recessione se la guerra in Iran continua: l'analisi del FMI
"Entro l'estate rischiamo gravi carenze di farmaci": l’allarme di Confindustria per la guerra in Iran
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views