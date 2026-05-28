Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 maggio 2026: le regioni a rischio

Nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su cinque regioni per venerdì 29 maggio 2026, con rovesci e temporali attesi soprattutto nel pomeriggio. La Protezione Civile ha fatto scattare una allerta per diversi settori di Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria.

Maltempo in attenuazione per venerdì 29 maggio ma non mancheranno ancora piogge e temporali su molte zone dell'Italia. Per questo la Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su cinque regioni. L’indebolimento del campo di alta pressione, che ci aveva dato un primo assaggio di estate, infatti ha favorito l'infiltrazione di aria più fresca in quota con conseguente formazione di fenomeni temporaleschi da nord a sud.

In un generale quadro meteorologico caratterizzato da un tempo complessivamente stabile e soleggiato, nelle prossime ore dunque non mancheranno rovesci e temporali che interesseranno diversi settori della Penisola e localmente potranno risultare anche di forte intensità. L'instabilità, con rischio di temporali anche forti, si farà sentire soprattutto nel pomeriggio quando assisteremo a improvvisi cambi di scenario con annuvolamenti e rovesci ma soprattutto aria più fresca in grado di attenuare il caldo intenso di questi ultimi giorni che ha fatto scattare i primi bollini rossi del 2026 per emergenza calore.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per la giornata di domani, venerdì 29 maggio 2026, una allerta meteo gialla per temporali in diversi settori di Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. Ecco il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro per venerdì 29 maggio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana

Lazio: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Sud, Aniene

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Umbria: Nera – Corno, Chiani – Paglia, Medio Tevere

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana Lazio: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Sud, Aniene Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia Umbria: Nera – Corno, Chiani – Paglia, Medio Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Temperature in calo e qualche temporale: le previsioni meteo di venerdì

Le previsioni meteo indicano cielo regolarmente nuvoloso al nord con possibili locali rovesci e temporali nel pomeriggio su Emilia Romagna, Liguria di Levante e zone pianeggianti di Piemonte e Lombardia. Al centro tempo in peggioramento al pomeriggio con temporali diffusi intensi tra Toscana Lazio ed Umbria. Al sud in fine annuvolamenti più consistenti del pomeriggio su Campania e Basilicata e sugli Appennini con possibili locali temporali. Fenomeni ovunque in attenuazione dalla serata, preludio a un weekend con ritorno del sole e delle temperature estive.