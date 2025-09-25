Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 26 settembre: le regioni a rischio
Prosegue la fase di instabilità meteo che sta interessando l'Italia da qualche giorno. Attese ancora piogge al Nord, diffuse e intense su settori alpini e prealpini. Sul resto d'Italia il tempo sarà più asciutto e soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio sulla Toscana e locali piogge sulla Sicilia.
Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di domani, venerdì 26 settembre.
È stata disposta l'allerta gialla su Lombardia e Sicilia. Di seguito tutti i dettagli.
Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio
Come già anticipato, l'allerta gialla riguarderà settori di Lombardia e Sicilia, l'avviso è stato emesso per temporali e rischio idrogeologico. Ecco quali sono le zone indicate dal bollettino della Protezione Civile:
- Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:
Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;
- Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:
Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano;
Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.
Meteo, le previsioni per domani venerdì 26 settembre
Domani, venerdì 26 settembre, la giornata sarà nuvolosa con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, al Nord-Ovest. Attesi fenomeni anche su Emilia occidentale, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli e Toscana settentrionale. Prevista neve oltre 1800-2100 metri lungo l’arco alpino.
In Sicilia rovesci e temporali nel pomeriggio. Sole e tempo stabile e soleggiato nel resto d’Italia. Le temperature massime saranno in calo al Nord e in Sicilia; valori sotto la media, tra 16 e 19-20 gradi, nelle zone interessate dal maltempo.