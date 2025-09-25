Attualità
video suggerito
video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 26 settembre: le regioni a rischio

Prosegue la fase di instabilità meteo che sta interessando l’Italia da qualche giorno con piogge e temporali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di domani, venerdì 26 settembre. Disposta l’allerta gialla su Lombardia e Sicilia.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Prosegue la fase di instabilità meteo che sta interessando l'Italia da qualche giorno. Attese ancora piogge al Nord, diffuse e intense su settori alpini e prealpini. Sul resto d'Italia il tempo sarà più asciutto e soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio sulla Toscana e locali piogge sulla Sicilia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di domani, venerdì 26 settembre.

È stata disposta l'allerta gialla su Lombardia e Sicilia. Di seguito tutti i dettagli.

Leggi anche
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 24 settembre: le regioni a rischio

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come già anticipato, l'allerta gialla riguarderà settori di Lombardia e Sicilia, l'avviso è stato emesso per temporalirischio idrogeologico. Ecco quali sono le zone indicate dal bollettino della Protezione Civile:

  • Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla: 
    Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla: 
    Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano;
    Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.
Le zone interessate dall’allerta meteo della Protezione Civile.
Le zone interessate dall’allerta meteo della Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani venerdì 26 settembre

Domani, venerdì 26 settembre, la giornata sarà nuvolosa con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, al Nord-Ovest. Attesi fenomeni anche su Emilia occidentale, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli e Toscana settentrionale. Prevista neve oltre 1800-2100 metri lungo l’arco alpino.

In Sicilia rovesci e temporali nel pomeriggio. Sole e tempo stabile e soleggiato nel resto d’Italia. Le temperature massime saranno in calo al Nord e in Sicilia; valori sotto la media, tra 16 e 19-20 gradi, nelle zone interessate dal maltempo.

Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
viaggio verso
gaza
La Flotilla diffida il governo: "Garantisca la sicurezza degli italiani"
L'ipotesi della consegna di aiuti a Cipro: "Da giorni contatti con Zuppi e Pizzaballa"
Crosetto: "Nave Alpino sostituirà la fregata Fasan ma Flotilla non forzi il blocco"
Cosa sappiamo sulla fregata Fasan, "specialista" contro i droni: la nave inviata in soccorso alla Flotilla
Il discorso di Crosetto alla Camera
I 500 dipendenti della Farnesina che hanno chiesto a Tajani di non essere complici del genocidio a Gaza
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views