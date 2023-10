Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 18 ottobre: le regioni a rischio Secondo il bollettino della Protezione civile, per domani, mercoledì 18 ottobre, è stata diramata allerta meteo gialla per temporali su Emilia Romagna, Liguria e Toscana a causa di un peggioramento delle condizioni complice il passaggio del Ciclone Medusa.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di maltempo è attesa sull'Italia. In particolare, secondo le previsioni di domani, mercoledì 18 ottobre, temporali sono in arrivo sulle regioni del Centro Nord, per la quali anche la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla.

Stando a quanto comunicato nel bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta gialla per rischio temporali su settori dell'Emilia Romagna, della Liguria e della Toscana e allerta meteo gialla per rischio idrogeologico sulla Toscana.

Maltempo, domani allerta meteo gialla: le 3 regioni a rischio

Sono in totale 3 le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla per domani, mercoledì 18 ottobre. Ecco, di seguito, tutti i settori interessati:

Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla) :

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante;

Toscana: Etruria, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

: Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante; Toscana: Etruria, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio. Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Toscana: Etruria, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Meteo, le previsioni per domani mercoledì 18 ottobre

Il passaggio del Ciclone Medusa sull'Italia comincia a far sentire i suoi effetti. Dopo il caldo delle scorse settimane, si è entrati in una fase più autunnale con un sensibile abbassamento delle temperature ovunque sulla Penisola. Attese precipitazioni soprattutto al Nord, sull'alta Toscana e sulle Marche settentrionali. Nubifragi potranno interessare in particolare la Liguria di levante. Meteo invece più stabile al Sud, ma anche qui i cieli saranno spesso nuvolosi. E entro venerdì la situazione meteo peggiorerà ulteriormente.