Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 8 gennaio: le regioni a rischio

Il maltempo colpisce il Centro-Sud con piogge e venti forti, intensificati dall’aria fredda artica. Domani, 8 gennaio, allerta gialla su Sicilia e Puglia per possibili criticità idrogeologiche e mareggiate. Temperature in calo e gelate diffuse al Centro-Nord.

Il maltempo continua a interessare il Centro-Sud Italia per il transito di nuove perturbazioni e l’arrivo di aria fredda di origine artica, con piogge e venti intensi soprattutto sulle regioni meridionali.

Alla luce delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, in coordinamento con le Regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per la giornata di domani, giovedì 8 gennaio, è stata valutata un’allerta gialla su parte della Sicilia e della Puglia, legata al possibile impatto dei fenomeni su assetti idrogeologici e idraulici già fragili, con venti forti e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Le condizioni meteo resteranno instabili anche domani. Una vasta area di bassa pressione insiste sul Centro-Sud, favorendo piogge diffuse e un deciso rinforzo dei venti. Dalla tarda serata di oggi sono previsti venti forti o di burrasca di provenienza nord-occidentale, inizialmente sulla Sicilia e in estensione alla Calabria, per poi interessare Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. Raffiche particolarmente intense sono attese lungo i settori costieri, soprattutto quelli adriatici, con possibili mareggiate.

Le allerte meteo nel dettaglio per giovedì 8 gennaio:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla

Puglia: Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Meteo, le previsioni per domani 8 gennaio

Domani il cielo sarà molto variabile tra le regioni italiane. Al Centro-Nord e in Campania il tempo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per le Alpi occidentali, dove sono previste nevicate fino a bassa quota con nubi compatte. Nel resto del Paese le nuvole saranno più diffuse, con piogge e rovesci intermittenti soprattutto su Puglia, Calabria e settori settentrionali delle Isole maggiori. Le precipitazioni diminuiranno nel pomeriggio sulla Puglia e verso sera nelle altre regioni. Nevicate a quote collinari interesseranno il Gargano e sopra gli 800-1000 metri in Calabria e Sicilia.

Temperature minime in calo al Nord-Est e al Centro-Sud, con gelate diffuse al Centro-Nord. Massime in rialzo in Sardegna e localmente al Centro-Nord, in diminuzione al Sud e in Sicilia, generalmente sotto la media stagionale. Venti forti da Maestrale soffieranno al Sud, sulle Isole e localmente anche al Centro, con mari da mossi a localmente agitati, eccetto i settori nord del Tirreno e dell’Adriatico.