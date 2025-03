video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 30 marzo: l’elenco delle regioni a rischio Domani, domenica 30 marzo, allerta meteo-idro su Abruzzo, Calabria, Molise, Basilicata, Campania e su parte di Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il mese di marzo 2025 sta per chiudersi con il maltempo che interessa diverse zone della penisola. Anche per la giornata di domani, domenica 30 marzo, la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla che interessa diverse regioni soprattutto del Centro-Sud. Attesa una allerta meteo per temporali, per rischio idraulico e per rischio idrogeologico in settori di otto regioni: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia.

Allerta meteo domani domenica 30 marzo: le 8 regioni a rischio

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di domani, domenica 30 marzo, è il seguente:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Abruzzo : Bacino del Pescara

: Bacino del Pescara Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna : Pianura modenese

: Pianura modenese Molise: Litoranea

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata : Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia : Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia : Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Previsioni meteo domani, domenica 30 marzo

Domani al Nord, dopo qualche giorno un po’ incerto, le nuvole si diraderanno e il sole tornerà a splendere in un clima primaverile. Anche le regioni che si affacceranno sul mar Tirreno e alcuni tratti interni del Centro – spiegano gli esperti de ilmeteo.it – potranno aspettarsi cieli più azzurri e un clima più gradevole. Insiste il maltempo invece al Sud, in particolare su Marche meridionali, Abruzzo, Molise e Puglia, passando per Basilicata, Calabria e buona parte della Sicilia, il tempo continuerà a essere instabile con piovaschi sparsi e qualche rovescio improvviso.