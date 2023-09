Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 24 settembre: le regioni a rischio La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico per domani, domenica 24 settembre, su un totale di 7 regioni: ecco l’elenco aggiornato, previste piogge accompagnate da locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

A cura di Ida Artiaco

Continua l'ondata di maltempo che nelle ultime ore ha messo in ginocchio il Centro-Sud, in particolare le regioni adriatiche. Per questo la Protezione civile ha deciso di diramare anche per domani, domenica 24 settembre, un avviso di allerta meteo gialla per temporali per alcuni territori più a rischio.

Stando a quanto emerge dal sito ufficiale del Dipartimento con l'ultimo bollettino aggiornato, è stata dichiarata allerta meteo gialla per temporali per settori di Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise e Puglia, mentre un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico è stata diramata per Abruzzo, Campania, Molise e Puglia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani 24 settembre: l'elenco delle regioni

Stando al bollettino della Protezione civile, sono in totale 7 le regioni per le quali è stata diramata allerta meteo gialla. Ecco, di seguito, l'elenco aggiornato:

Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Basilicata: Basi-A1, Basi-E2, Basi-E1, Basi-B;

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno.

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno.

Meteo, le previsioni per domani domenica 24 settembre

Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 24 settembre, sono attesi rovesci e locali temporali anche intensi su Marche e Abruzzo. Migliora su Toscana, Umbria e Lazio. Anche al Nord la situazione entro sera sarà in miglioramento, ad eccezione di qualche residuo rovescio sull'Emilia Romagna. Al Sud temporali sparsi tra basso Adriatico, Lucania e versante tirrenico. Temperature in calo ovunque con il termometro che si manterrà saldamente al di sotto dei 26 gradi.

La Protezione civile ha precisato che l'avviso diramato oggi prevede dalle prime ore di domani precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, specie sui settori adriatici, e sulla Puglia, in particolare sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.