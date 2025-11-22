Attualità
video suggerito
video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 23 novembre: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domenica 23 novembre: allerta gialla su gran parte di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Susanna Picone
0 CONDIVISIONI
Immagine

Continua una fase di maltempo sull’Italia, tanto che per domani, domenica 23 novembre, la Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito ed estende quelli dei giorni scorsi. Sarà allerta meteo gialla su gran parte di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Piogge o temporali colpiranno in particolar modo i versanti tirrenici di Calabria e Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sul sito della Protezione Civile troviamo il bollettino di criticità con le allerte meteo per la giornata di domani, domenica 23 novembre. Colpito dal maltempo il Sud-Italia: nei dettagli viene  valutata allerta gialla su settori di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Leggi anche
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali 22 novembre: le regioni a rischio
  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Immagine

Meteo, le previsioni per domani 23 novembre

Quella di domani sarà una domenica molto fredda: atteso cielo poco nuvoloso su gran parte delle regioni, con gelate diffuse mattutine al Nord e anche in pianura. Tempo instabile e piogge soprattutto sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia mentre nel corso del pomeriggio possibile qualche precipitazione anche su Liguria e alta Toscana.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
La camera ardente per Ornella Vanoni sarà al Teatro Grassi di Milano: gli orari
Le cause della morte dell'artista, le sue parole pochi giorni fa: "Non sto bene"
L'amore con Strehler, la storia tormentata con Paoli e le nozze e il figlio con Ardenzi
La notizia della morte della cantante: aveva 91 anni
"La morte per me è vicina", l'intervista lo scorso maggio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views