Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 23 novembre: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domenica 23 novembre: allerta gialla su gran parte di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Continua una fase di maltempo sull’Italia, tanto che per domani, domenica 23 novembre, la Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito ed estende quelli dei giorni scorsi. Sarà allerta meteo gialla su gran parte di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Piogge o temporali colpiranno in particolar modo i versanti tirrenici di Calabria e Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sul sito della Protezione Civile troviamo il bollettino di criticità con le allerte meteo per la giornata di domani, domenica 23 novembre. Colpito dal maltempo il Sud-Italia: nei dettagli viene valutata allerta gialla su settori di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Puglia : Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica

: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Campania : Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini Puglia : Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica

: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Meteo, le previsioni per domani 23 novembre

Quella di domani sarà una domenica molto fredda: atteso cielo poco nuvoloso su gran parte delle regioni, con gelate diffuse mattutine al Nord e anche in pianura. Tempo instabile e piogge soprattutto sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia mentre nel corso del pomeriggio possibile qualche precipitazione anche su Liguria e alta Toscana.