napoli
video suggerito
video suggerito

Proroga dell’allerta meteo in Campania anche domenica 23 novembre

Prorogata l’allerta meteo di livello giallo per temporali fino alle 8 di domani, domenica 23 novembre.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Redazione Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l'allerta meteo di livello Giallo per temporali fino alle 8 di domani, domenica 23 novembre. Ci sarà ancora forte possibilità di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale.

La criticità idrogeologica riguarda tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpina, Sannio e Tanagro: si raccomanda di prestare attenzione anche in assenza di nuove precipitazioni per il permanere del rischio residuo dovuto alla saturazione dei suoli o alla fragilità dei terreni.In alcune aree i temporali potrebbero essere anche molto intensi.

Nel bollettino si legge:

Leggi anche
Prorogata l'allerta meteo in Campania: temporali fino alle 15 di domani sabato 22 novembre

Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi.

Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate  di mantenere attivi i CoC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.
Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

Attualità
Campania
Previsioni meteo Napoli oggi, domani e nei weekend
0 CONDIVISIONI
Immagine
In un video la tragedia dello stuntman sulla moto al circo nel "Globo della morte"
Morto un acrobata, un altro è grave. È successo all'Imperial Royal Circus di Sant'Anastasia (Napoli)
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views