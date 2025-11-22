Proroga dell’allerta meteo in Campania anche domenica 23 novembre

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l'allerta meteo di livello Giallo per temporali fino alle 8 di domani, domenica 23 novembre. Ci sarà ancora forte possibilità di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale.

La criticità idrogeologica riguarda tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpina, Sannio e Tanagro: si raccomanda di prestare attenzione anche in assenza di nuove precipitazioni per il permanere del rischio residuo dovuto alla saturazione dei suoli o alla fragilità dei terreni.In alcune aree i temporali potrebbero essere anche molto intensi.

Nel bollettino si legge:

Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi.

Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate di mantenere attivi i CoC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.