Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 18 giugno: le otto regioni a rischio Per la giornata di domani, mercoledì 18 giugno, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su ben 8 otto regioni. Nello specifico si tratta di settori vari di Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna, Lazio e Molise. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

Una circolazione depressionaria porterà instabilità nei prossimi giorni, con temporali al Centro-Sud e poi al Sud. Intanto, correnti atlantiche hanno già attenuato il caldo di questi giorni, con temperature vicine alla media e poca afa. Nel weekend torna il sole, ma senza caldo intenso.

Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per domani, mercoledì 18 giugno, una nuova allerta meteo gialla per ben otto regioni, soprattutto del centro e del sud Italia. Nello specifico si tratta di Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna, Lazio e Molise.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, mercoledì 18 giugno, sono dunque varie le regioni del centro e del sud Italia interessate da un'allerta meteo gialla per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico, come si legge nell'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile.

Questa la situazione nello specifico:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Campidano, Iglesiente

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Le allerte meteo di domani 18 giugno

Meteo, le previsioni per domani 18 giugno

Per la giornata di domani, 18 giugno, il tempo sarà in prevalenza soleggiato al Nord e su Toscana, Umbria e Marche. Sul resto della Penisola, invece, prevarranno le nuvole, con possibilità di improvvisi acquazzoni e temporali, soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio.

Le temperature massime scenderanno ulteriormente al Sud e sulle Isole, mentre tenderanno a salire altrove, in particolare nelle regioni centrali. Il caldo, tuttavia, resterà contenuto, con valori generalmente compresi tra 27 e 33 gradi.

I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali sui mari del Centro-Sud, mentre lungo le coste prevarrà una ventilazione a regime di brezza.