Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 16 ottobre: le regioni a rischio Secondo il bollettino pubblicato dalla Protezione civile, è diramata per domani lunedì 16 ottobre allerta meteo gialla per temporali su Calabria e Basilicata. Ma le previsioni sono in peggioramento ovunque.

A cura di Ida Artiaco

Dopo settimane di caldo e bel tempo fuori stagione, tornano freddo e temporali su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni del Centro Sud. Per questo la Protezione civile ha deciso di diramare per domani, lunedì 16 ottobre, un avviso di allerta meteo gialla su alcuni settori che sono a maggior rischio di pioggia ed eventi avversi.

Come è specificato nel bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per rischio temporali su Basilicata e Calabria, per la quale è stata diramata anche allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico.

Maltempo, domani allerta meteo gialla: le 2 regioni a rischio

Stando a quanto riferito dalla Protezione civile, sono due le regioni per le quali è stata diramata allerta meteo gialla per domani, lunedì 16 ottobre. Ecco, di seguito, i settori interessati:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Le previsioni meteo per domani, lunedì 16 ottobre

L'anticiclone che ha insistito sull'Italia negli ultimi giorni, lascia il posto ad una perturbazione che porterà pioggia e un sensibile abbassamento delle temperature fino a 10/15 gradi, come aveva spiegato anche il colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it.

Da domani, lunedì 16 ottobre, arriverà l'autunno prima sulle regioni del Nord, dove non dovrebbero registrarsi precipitazioni importanti, ma solo qualche debole pioggia, sul Piemonte occidentale (torinese e cuneese), ma le temperature saranno in forte calo ovunque. Al Sud, invece, pioggia e temporali toccheranno prima la Puglia, poi anche Campania e Basilicata, al Centro qualche rovescio è atteso su Lazio, Abruzzo e Molise.