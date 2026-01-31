Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1° febbraio: le regioni a rischio

Allerta meteo gialla domani, domenica 1 febbraio, in diversi settori del Sud-Italia e in Sardegna. Il dipartimento di Protezione civile ha diramato una nuova allerta per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico per la giornata di domani: il maltempo insiste su Sardegna, Calabria, Basilicata, Sicilia e Puglia.

Allerta meteo gialla domani in 5 regioni

Sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità con le allerte meteo per la giornata di domani, domenica 1 febbraio, con la mappa delle zone colpite.

Ordinaria criticità per rischio idraulico

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Sardegna : Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu

: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata : Basi-E2, Basi-D, Basi-C, Basi-E1

: Basi-E2, Basi-D, Basi-C, Basi-E1 Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Puglia : Bacini del Lato e del Lenne, Salento

: Bacini del Lato e del Lenne, Salento Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Puglia : Bacini del Lato e del Lenne, Salento

: Bacini del Lato e del Lenne, Salento Sardegna : Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu

: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Previsioni meteo domani, domenica 1° febbraio

Secondo gli esperti meteo, il primo giorno di febbraio sarà caratterizzato da un tempo instabile con nubi e precipitazioni occasionali e deboli su medio e basso Adriatico e al Sud. Attesa la neve su rilievi a 900 metri al Centro e a 1200-1400 metri al Sud. Altrove nubi sparse con cielo a tratti coperto.