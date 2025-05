video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico domani 9 maggio in Trentino Alto Adige Per la giornata di domani, sabato 10 maggio, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla in Trentino Alto Adige.

A cura di Davide Falcioni

Il weekend dedicato alla Festa della Mamma sarà caratterizzato da un temporaneo rinforzo dell’alta pressione, che porterà un generale miglioramento delle condizioni meteo con cieli più soleggiati. Tuttavia, non mancheranno le insidie: nel corso delle ore pomeridiane persisterà infatti una certa instabilità atmosferica, con la possibilità di rovesci e temporali, in particolare nelle zone interne.

Sabato i fenomeni risulteranno più circoscritti alle aree montuose, mentre domenica l’instabilità tenderà a intensificarsi, coinvolgendo soprattutto il Nord-Ovest e le regioni interne del Centro.

L’inizio della prossima settimana vedrà poi un nuovo peggioramento: l’instabilità sarà più diffusa e non si escludono episodi di maltempo localizzato. Le temperature, in rialzo nel weekend, si manterranno in linea con le medie stagionali.

Maltempo, allerta meteo gialla domani in Trentino

Per la giornata di domani, sabato 10 maggio, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani sabato 10 maggio

Mattinata prevalentemente soleggiata lungo le coste tirreniche, al Sud e sulle Isole maggiori, mentre sul resto del Paese prevalgono le nubi, con deboli piogge a carattere isolato sulle regioni nord-occidentali.

Nel corso del pomeriggio, instabilità in aumento con rovesci sparsi e temporali di breve durata attesi su Alpi, Appennini e aree interne del Centro. Nubi in estensione anche su Lazio, Sicilia e Sardegna, mentre migliora il tempo lungo le coste dell’alto Adriatico.

In serata, piogge residue interesseranno la parte meridionale della Sardegna, mentre altrove le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi. Le temperature massime saranno in generale rialzo su tutto il territorio, da Nord a Sud.