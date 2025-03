video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla domani lunedì 24 marzo: le regioni a rischio Allerta meteo gialla domani, lunedì 24 marzo, su settori di tre regioni: Emilia Romagna, Marche e Toscana. Il bollettino della Protezione civile. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche la giornata di domani, lunedì 24 marzo, sarà di allerta meteo per alcune regioni del centro-nord. Come comunicato dalla Protezione civile, infatti, la nuova settimana inizia con una allerta meteo gialla per temporali, per rischio idraulico e per rischio idrogeologico in settori di tre regioni: si tratta di Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Allerta meteo gialla in 3 regioni lunedì 24 marzo

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile viene pubblicato il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di domani, lunedì 24 marzo, è il seguente: è prevista una allerta meteo gialla in settori di Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Emilia Romagna: Pianura modenese

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-3, Marc-4

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Toscana: Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Meteo, le previsioni per domani lunedì 24 marzo

Qual è il tempo previsto sull'Italia per domani, lunedì 24 marzo, secondo il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare: al Nord avremo nubi alternate a schiarite sulle zone pianeggianti più orientali, ma in graduale peggioramento dalla sera e altrove è atteso cielo molto nuvoloso con rovesci sparsi e locali temporali, in parziale attenuazione tra pomeriggio e serata. Ampie schiarite invece a fine giornata su Piemonte centrosettentrionale, Lombardia, e su parte del Triveneto. Nuvole anche al Centro e in Sardegna, con associate deboli piogge e locali rovesci. Al Sud nuvolosità irregolare, a tratti consistente, con associate deboli piogge e qualche locale rovescio; fenomeni in attenuazione serale, salvo persistenze su Puglia meridionale, Basilicata ionica, Calabria e Sicilia orientale.