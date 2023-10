Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani giovedì 19 ottobre: le regioni a rischio La Protezione civile ha diramato per domani, giovedì 19 ottobre, allerta meteo arancione per temporali e rischio idrogeologico su Toscana, Liguria ed Emilia Romagna, e allerta meteo gialla su altre 5 regioni: ecco dove secondo l’ultimo bollettino aggiornato.

A cura di Ida Artiaco

Italia ancora nella morsa del maltempo, complice il passaggio del ciclone Medusa. Anche per domani, giovedì 19 ottobre, la Protezione civile ha diramato avvisi di allerta meteo arancione e gialla per temporali in arrivo in particolare sulle regioni del Centro Nord.

Secondo il bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, nello specifico è stata dichiarata allerta meteo arancione per rischio temporali su settori di Toscana e Liguria e allerta meteo per rischio idrogeologico su altri settori della Toscana e dell'Emilia Romagna. Per quanto riguarda le allerte meteo gialle sono state diramate per rischio idraulico su Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana, per temporali su Emilia Romagna, Liguria e Toscana e per rischio idrogeologico su Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria e Toscana.

Maltempo, allerta meteo arancione su Liguria, Toscana ed Emilia Romagna domani 19 ottobre

L'allerta meteo arancione per domani, giovedì 19 ottobre, è scattata per 3 regioni, sulle quali sono previsti fenomeni anche intensi oltre ai temporali. Ecco, di seguito, i settori interessati:

Moderata criticità per rischio temporali (allerta arancione) :

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante;

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia.

: Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante; Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia. Moderata criticità per rischio idrogeologico (allerta arancione):

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense;

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia.

Allerta meteo gialla in 5 regioni domani 19 ottobre

Il bollettino di domani, giovedì 19 ottobre, della Protezione civile, prevede anche un avviso di allerta meteo gialla per un totale di 5 regioni:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense;

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

Toscana: Lunigiana;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense; Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia; Toscana: Lunigiana; Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente;

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Ombrone Gr-Alto.

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente; Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Ombrone Gr-Alto. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese;

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante;

Piemonte: Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Scrivia;

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Ombrone Gr-Alto.

Meteo, le previsioni di domani giovedì 19 ottobre

Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 19 ottobre, è previsto un ulteriore peggioramento su gran parte Italia, dal momento che entra nel vivo il passaggio del ciclone Medusa. Al Nord sono attesi temporali, anche di forte intensità, mentre al Sud reggerà ancora per qualche ora il bel tempo, con temperature che potrebbero superare anche i 30 gradi, in particolare sulla Sicilia. Ma non durerà molto: il meteo potrebbe peggiorare ulteriormente nel corso di venerdì 20 ottobre, quando Medusa si avvicinerà ulteriormente al nostro Paese.