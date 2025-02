Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani domenica 2 febbraio: le regioni a rischio

video suggerito

Maltempo con allerta meteo in gran parte del Centro-Sud domani, domenica 2 febbraio. La Protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione in alcuni settori della Sicilia e della Sardegna e gialla in 8 Regioni: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Campania, Molise e Puglia. Un'area di bassa pressione tenderà a portarsi nelle prossime ore dalla Tunisia al Mar Tirreno meridionale, determinando un'intensificazione della ventilazione e una spiccata instabilità dapprima sulla Sicilia, poi su Sardegna e il resto del meridione.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, domenica 2 febbraio, la Protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione per rischio temporali e per rischio idrogeologico in settori delle due isole, Sicilia e Sardegna. Sul sito il bollettino di criticità con i dettagli dell'allerta meteo:

Moderata criticità per rischio temporali:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Moderata criticità per rischio idrogeologico:

Sardegna : Bacini Flumendosa – Flumineddu, Campidano, Iglesiente

: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Campidano, Iglesiente Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Allerta meteo gialla in 8 regioni per domenica 2 febbraio

Per la giornata di domani sarà poi allerta gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico, in settori di altre 6 Regioni oltre alle due isole maggiori:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Basilicata : Basi-E1

: Basi-E1 Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna : Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese

: Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese Sardegna : Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Campidano, Iglesiente

: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Campidano, Iglesiente Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata : Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Sardegna : Gallura, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

: Gallura, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Meteo, le previsioni per domani 2 febbraio

L'avviso civile prevede dalla mattina di domani precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Puglia. I fenomeni – fa sapere la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Attesi anche venti da forti a burrasca sud-orientali sulla Sicilia, in estensione a Calabria e Puglia, con possibili mareggiate.