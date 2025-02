video suggerito

Allerta meteo per maltempo in Campania domani e fino a lunedì 3 febbraio Maltempo in Campania da domenica fino a lunedì mattina. Previste precipitazioni intense. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Napoli

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maltempo in Campania, la Protezione Civil, a seguito delle valutazioni del centro funzionale, ha emanato una allerta meteo per temporali di livello giallo (il secondo tra i quattro previsti che in ordine di crescente gravità vanno dal verde al rosso). Dalle 9 di domani, domenica 2 febbraio, alle 9 di dopodomani, lunedì 3 febbraio, è prevista una nuova perturbazione con precipitazioni intense e un rischio idrogeologico localizzato. L’allerta meteo riguarda tutta la Campania.

Tra i principali rischi previsti connessi alle conseguenze delle precipitazioni si segnalano: allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori. Saranno anche possibili frane e caduta massi. Nella note la Protezione Civile ricorda ai sindaci di tutta la Campania «di attivare i Centri Operativi Comunali (COC), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e di prestare attenzione agli avvisi della Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale».