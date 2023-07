Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 22 luglio: le regioni a rischio Ancora maltempo su parte delle regioni settentrionali italiane. Per domani 22 luglio è allerta meteo arancione e gialla per rischio temporali su cinque regioni.

A cura di Susanna Picone

L’ondata di forte caldo continua a interessare la penisola ma anche per la giornata di domani, sabato 22 luglio, il dipartimento di Protezione civile ha emesso una allerta meteo per temporali. La fase di maltempo riguarda le regioni settentrionali e in particolare in parte della Lombardia è prevista una allerta arancione. Allerta meteo gialla in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto oltre alla stessa Lombardia.

Allerta meteo arancione per rischio temporali in Lombardia

Dopo la bomba d'acqua che ha colpito la città di Milano questa mattina, con oltre 100 interventi dei vigili del fuoco, prosegue la fase di maltempo su gran parte della regione.

Domani, secondo il bollettino della Protezione civile, in Lombardia sarà allerta arancione nei seguenti settori: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale.

Allerta meteo gialla in 5 regioni sabato 22 luglio

Allerta meteo gialla domani in altre cinque regioni: sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per il 22 luglio.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Meteo, le previsioni per il 22 luglio

Gran caldo al Sud, temperature in lieve diminuzioni e temporali al Nord. Queste, in sintesi, le previsioni meteo per domani in Italia. Mattinata con temporali forti a carattere sparso al Nord e clima più fresco, tempo instabile anche nel pomeriggio. Altrove, tempo soleggiato e ancora caldo record al Sud.