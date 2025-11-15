Attualità
video suggerito
video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 16 novembre: le regioni a rischio

Allerta meteo arancione domani, domenica 16 novembre, su Emilia Romagna e Liguria, e allerta gialla anche su Toscana e Lombardia per il maltempo in arrivo: il bollettino della Protezione civile.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Redazione Meteo
1 CONDIVISIONI
Immagine

Nuova giornata di maltempo sull'Italia. Per questo la Protezione civile ha diramato per domani, domenica 16 novembre, allerta meteo arancione e gialla per temporali e rischio idrogeologico e idraulico su alcuni settori concentrati a Nord-Ovest della Penisola.

Nello specifico, come si legge nell'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico sull'Emilia Romagna e per rischio temporali sulla Liguria, dove già oggi si sono verificate frane e allagamenti a seguito delle forti piogge; allerta gialla invece su Toscana e Lombardia oltre che su settori di Emilia Romagna e Liguria.

Immagine

Allerta meteo arancione in 2 regioni domani domenica 16 novembre, gialla in 4 regioni

La protezione civile ha dunque diramato allerta meteo arancione per domani, domenica 16 novembre, su settori du 2 regioni, e allerta meteo gialla su un totale di 4. Eccoli, di seguito:

Leggi anche
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali 9 novembre: le regioni a rischio
  • Moderata criticità per rischio idraulico (allerta arancione): 
    Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale.
  • Moderata criticità per rischio temporali (allerta arancione): 
    Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente.
  • Moderata criticità per rischio idrogeologico (allerta arancione): 
    Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense.
  • Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):
    Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense.
  • Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):
    Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia.
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):
    Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale;
    Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;
    Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche;
    Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia.

Previsioni meteo domani, domenica 16 novembre

In attesa dell'arrivo della prima ondata di freddo della stagione domani, domenica 16 novembre, secondo le ultime previsione meteo è previsto il passaggio della seconda perturbazione atlantica che sfonderà sull’Italia portando piogge soprattutto sulle regioni del Nord e sulla Toscana. Le precipitazioni saranno più forti sulla Liguria, anche con nubifragi, e sui settori montuosi della Lombardia e in serata su quelli del Triveneto. Da segnalare il ritorno della neve sulle Alpi con fiocchi oltre i 1800/2000 metri di quota.

Attualità
Meteo
1 CONDIVISIONI
Immagine
atp finals
Sinner batte anche de Minaur e vola in finale, ora aspetta uno tra Alcaraz e Auger-Aliassime
Caso VAR, Bolelli e Vavassori protestano: la pallina ha colpito la maglietta?
Perché in Spagna insinuano che Sinner sia favorito dagli organizzatori delle ATP Finals
Chi è de Minaur, semifinalista alle ATP Finals con una sola vittoria. Sinner lo ha battuto 12 volte
Quando Sinner potrà tornare numero 1 al mondo dopo il sorpasso di Alcaraz: la prima data utile
Chi sono i convocati dell'Italia per la Coppa Davis dopo le pesanti rinunce di Sinner e Musetti
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views