Maltempo sconvolge la Liguria, bomba d’acqua su Imperia, Ventimiglia e Sanremo: allagamenti per i tombini saltati

Una bomba d’acqua ha sconvolto la Liguria dopo l’allerta gialla proclamata già ieri dall’Arpal per le forti precipitazioni delle ultime ore. I tombini saltati per le forti piogge hanno provocato allagamenti a Sanremo, Ventimiglia e Imperia. A Genova chiusi i sottopassi di Brin e via Degola.

Allagamenti in Liguria

Una bomba d'acqua si è abbattuta verso le 9 sulla provincia di Imperia, provocando diversi allagamenti. Una ventina di chiamate di soccorso sono arrivate ai vigili del fuoco nel giro di mezz'ora. I due distaccamenti di Ventimiglia e Sanremo e del comando provinciale di Imperia si sono occupati di allagamenti di negozi, strade e scantinati.

La prima segnalazione è arrivata intorno alle 8.37 a Ventimiglia e successivamente la perturbazione si è spostata su Vallecrosia, Bordighera, Sanremo, Arma di Taggia e Imperia. A provocare gli allagamenti con i quali i civili stanno facendo i conti, sono stati soprattutto i tombini saltati a causa della massiccia portata di acqua.

Vento, pioggia e grandine hanno scosso la Liguria dopo l'allerta gialla proclamata dall'Arpal già ieri per le forti perturbazioni in atto. Alcune strade sono divenute impraticabili a causa dell'acqua: particolarmente colpiti, come si vede dai video diffusi online, le città e i paesi compresi tra Ventimiglia e San Lorenzo al Mare, dove i venti forti hanno portato alla formazione di una vera e propria tempesta.

La Sala Emergenze della Protezione Civile del Comune di Genova è impegnata nell'attività di monitoraggio dello stato di innalzamento dei torrenti sul territorio comunale. Nonostante le precipitazioni registrate nelle scorse ore, il livello dei principali corsi d'acqua (Leira, Cerusa, Varenna, Branega, San Pietro) è rimasto al di sotto delle soglie idrometriche di guardia.

Chiusi a Genova i sottopassi di Brin e via Degola, dove sono presenti i presìdi della Polizia Locale e delle squadre di Protezione Civile. Il personale è impegnato anche nel monitoraggio del territorio, La sindaca Silvia Salis è in contatto costante con la sala emergenze della Protezione civile, dove è presente l'assessore Massimo Ferrante, che si occupa dell'Assessorato ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali, Edilizia scolastica e Protezione Civile.