Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 4 agosto per temporali: le 12 regioni a rischio La Protezione civile ha diramato per domani, venerdì 4 agosto, allerta meteo arancione per temporali su Lombardia e Marche e allerta meteo gialla su 12 Regioni a causa del maltempo che arriverà sull’Italia complice il ciclone Circe: l’elenco aggiornato.

A cura di Ida Artiaco

Il ciclone Circe è arrivato sull'Italia, almeno sulle regioni del Centro Nord dove, secondo le previsioni meteo di domani, venerdì 4 agosto, sono previsti temporali anche di forte intensità, con possibilità di grandinate. Per questo la Protezione civile ha diramato una serie di avvisi di allerta meteo arancione e gialla su alcuni territori.

Stando a quanto comunicato sul sito ufficiale del Dipartimento, nello specifico è stata dichiarata per domani, 4 agosto, allerta meteo arancione per temporali su Lombardia e Marche, e allerta meteo gialla sempre rischio temporali su altri settori delle Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto. Per il Friuli Venezia Giulia l'allerta gialla è solo per rischio idrogeologico.

Mappa delle regioni a rischio allerta meteo in Italia.

Allerta meteo arancione per rischio temporali domani 4 agosto in Lombardia e Marche

Stando a quanto comunicato dalla Protezione civile, per domani, venerdì 4 agosto, sono tre le Regioni per le quali è stata dichiarata allerta meteo arancione. Ecco, di seguito, i settori interessati:

Moderata criticità per rischio temporali (Allerta arancione):

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4.

Marche: Marc-4.

Allerta gialla in 12 regioni domani venerdì 4 agosto

Sono ben 12, invece, leRegioni per le quali è stata diramata allerta meteo gialla per domani, venerdì 4 agosto:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Marche: Marc-4. Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla) :

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente;

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Alta Valtellina;

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Valdichiana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Valdichiana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano.

Le previsioni meteo per domani 4 agosto

Secondo le previsioni meteo di domani, venerdì 4 agosto, ci sarà un peggioramento delle condizioni meteo sull'Italia Centro-Settentrionale ed un calo delle temperature generalizzato fino a meno 10 gradi centigradi complice l'arrivo del ciclone Circe con le correnti fredde del Nord Europa.

Nuvolosità sparsa anche in Sardegna, sereno o poco nuvoloso fino al tutto il pomeriggio al Sud e in Sicilia, ma con nubi e qualche pioggia in serata nel nord dell’isola. Temperature in netto calo al Nord, al Centro e in Sardegna; in temporaneo aumento all’estremo Sud e in Sicilia.