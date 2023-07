Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 25 luglio per temporali: l’elenco delle regioni a rischio Una ondata di temporali nelle prossime ore interesserà la maggior parte delle regioni settentrionali. La Protezione civile ha valutato per domani 25 luglio una allerta arancione su due regioni e una allerta gialla su sette regioni.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo torna a impensierire l'Italia con temporali intensi dopo l'ondata di caldo che ha colpito il Paese ed è allerta meteo arancione e gialla per domani 25 luglio in ben otto regioni del centro nord. Una nuova ondata di temporali nelle prossime ore infatti interesserà la maggior parte delle regioni settentrionali del Paese con intense precipitazioni accompagnate da grandine, fulmini e forti raffiche di vento. Condizioni meteorologiche che hanno spinto la Protezione civile a valutare per martedì 25 luglio una allerta arancione su due Regioni e una allerta gialla su sette regioni nel bollettino delle allerte meteo idro.

Allerta meteo arancione per rischio temporali in Lombardia e Veneto

Nelle prossime ore situazione critica in Lombardia, già pesantemente colpita dal maltempo, ma anche in Veneto. Nelle due regioni, sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata per la giornata di domani, martedì 25 luglio, una allerta arancione di moderata criticità per rischio Temporali. Il flusso di aria instabile di origine atlantica infatti domani interesserà tutte le regioni settentrionali estendendosi poi anche ai settori centrali con temporali sparsi ma di forte intensità.

Allerta gialla in sette regioni martedì 25 luglio

Il bollettino delle allerte meteo idro di domani 25 luglio indica inoltre allerta gialla per rischio temporali su Emilia Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Trentino Alto Adige e i restanti settori della Lombardia. A queste si aggiunge una allerta gialla per rischio idrogeologico su Lombardia e Trentino Alto Adige. Ecco nel dettaglio il bollettino con tutte le allerte meteo idro per martedì 25 luglio:

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Alta Valtellina

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Alta Valtellina Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per il 25 luglio

Secondo le previsioni meteo per domani 25 luglio, mentre al sud continuano a imperversare sole e caldo intenso, al nord nuvolosità e temporali interesseranno quasi tutte le regioni, in particolare quelle al nord est dove avremo temporali anche di forte intensità su Lombardia e Triveneto, in attenuazione serale su settore lombardo e Trentino-Alto Adige e in prosecuzione invece su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Piogge e temporali più moderati sul resto del settentrione e su Toscana, Marche, Umbria e Appennino laziale.