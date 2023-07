Allerta caldo in Italia, domani 25 luglio bollino rosso in 16 città: nuova fiammata dell’anticiclone Il bollettino aggiornato sulle ondate di calore del Ministero della Salute, 16 le città da bollino rosso per il caldo di martedì 25 luglio. Una città da bollino arancione e cinque città da bollino giallo.

A cura di Antonio Palma

Il caldo asfissiante non abbandona l'Italia e anche per la giornata di domani 25 luglio saranno ben 16 le città da bollino rosso sulle 27 monitorate dal ministero della Salute nel consueto bollettino sulle ondate di calore. Questa prima parte di settimana, infatti, sarà caratterizzata ancora da giornate roventi con sole e temperature in aumento, in particolare al sud e sulle Isole Maggiori dove le Massime toccheranno nuovi record oltre i 45 gradi. Anche se non mancheranno temporali al nord nel corso del giorno, per attendere una diminuzione del caldo bisognerà attendere la seconda parte di settimana quando, a partire proprio dal nord, il grande calore darà una decisa tregua.

Allerta caldo 25 luglio, le città da bollino rosso

Per la giornata di martedì 25 luglio dunque ancora 16 città da bollino rosso per il caldo, cioè città dove si registrano temperature molto elevate da più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma.

Bollino arancione e giallo domani 25 luglio in 6 città

Oltre alle città da bollino rosso, il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della salute per domani 25 luglio indica anche una città da bollino arancione che è Viterbo e cinque città da bollino giallo che sono Ancona, Bologna, Bolzano, Trieste e Venezia. Da bollino verde infine le restanti Brescia, Genova, Milano, Torino e Verona.

Le previsioni meteo di domani 25 luglio

Le previsioni meteo per domani 25 luglio indicano sole e caldo inteso al centro sud con nuovi picchi massimi delle temperature mentre nuvolosità e temporali intermittenti interesseranno il nord. Il maltempo infatti colpirà in particolare il nord est dove assisteremo anche a fenomeni intensi. Nuvolosità crescente nel corso del giorno anche al centro, in particolare su Toscana, Umbria e Marche, dove non mancheranno temporali isolati specie nelle zone interne.