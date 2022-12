Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 11 dicembre: l’elenco delle regioni a rischio Prosegue l’ondata di maltempo che ha colpito il Centro-Sud. Nuova allerta meteo arancione in Calabria e gialla in 9 regioni per la giornata di domani, domenica 11 dicembre.

A cura di Susanna Picone

È ancora maltempo sull'Italia e anche per la giornata di domani, domenica 11 dicembre, il Dipartimento di Protezione civile ha valutato nuove allerte meteo. La Regione più a rischio è la Calabria, dove scatta una allerta meteo arancione per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico. Allerta meteo gialla, inoltre, in altre 9 Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Umbria, Basilicata, Puglia, Toscana e Campania.

Allerta meteo arancione domani in Calabria

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità per la giornata di domani, domenica 11 dicembre. Per quanto riguarda la Calabria, dove scatta una allerta arancione, viene segnalata moderata criticità per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico nei seguenti settori: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Maltempo, allerta gialla domenica in 9 regioni

Sono nove le regioni interessate da una allerta meteo gialla per la giornata di domani, domenica 11 dicembre. Questo l'elenco che si trova sul sito della Protezione civile:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Previsioni meteo domani

Le previsioni meteo indicano che la perturbazione di questi giorni sta per abbandonare l'Italia. Ma da domani avremo clima via via più freddo e ancora piogge su Triveneto, Toscana, Umbria e Marche. Entro sera fiocchi di neve cadranno fino in collina sugli Appennini.