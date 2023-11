Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 10 novembre per rischio idraulico in 12 regioni Continua l’ondata di maltempo sull’Italia. Per questo, la Protezione civile ha diramato per domani, venerdì 10 novembre, avviso di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana e allerta meteo gialla per temporali e raffiche di vento su 11 regioni in totale: l’elenco.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia complice l'insistere della tempesta Domingos sulle regioni centro-meridionali, che lascerà poi il passo al ciclone di San Martino. Per questo la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione e un avviso di allerta meteo gialla per domani, venerdì 10 novembre, sui settori dei territori interessati da temporali e forte vento.

Come è specificato nel bollettino reso noto sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana, già fortemente colpita dal maltempo nei giorni scorsi, e poi allerta meteo gialla per rischio idraulico su Calabria, Sardegna e Toscana; per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria, e per rischio idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Toscana

Su alcuni settori della Toscana è stata nuovamente diramata l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico dalla Protezione civile. Per la giornata di domani, venerdì 10 novembre, le aree interessate sono le seguenti: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia.

Allerta meteo gialla in 11 regioni domani venerdì 10 novembre: l’elenco

Per quanto riguarda l'allerta gialla, per domani venerdì 10 novembre è stata diramata dalla Protezione civile su ben 11 regioni. Ecco, di seguito, i settori a rischio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Sardegna: Logudoro;

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt.

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sardegna: Logudoro; Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt. Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Salento;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C; Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro; Puglia: Salento; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico; Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

Basilicata: Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Salento;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Le previsioni meteo di venerdì 10 novembre

Secondo le previsioni meteo di domani, venerdì 10 novembre, il maltempo continuerà dopo il passaggio della tempesta Domingos con il ciclone di San Martino, con piogge e temporali che si estenderanno fino a sabato 11 novembre interessando in particolare le zone interne del Centro, la Campania e la Calabria tirrenica. Più stabile altrove con una prevalenza di sole in un contesto climatico tuttavia pienamente autunnale, anche abbastanza freddo al mattino.