Allerta meteo arancione e gialla venerdì 10 aprile in Abruzzo e Molise: le zone colpite

Allerta arancione e gialla venerdì 10 aprile per rischio idrogeologico e idraulico in Molise e Abruzzo, dopo le piogge abbondanti dei giorni sorsi e lo scioglimento della neve sull’Appennino. Ancora tempo stabile, da domenica atteso peggioramento. Il bollettino della Protezione Civile.

Foto Dipartimento Protezione Civile.

Per la giornata di domani, venerdì 10 aprile, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso meteo: un'allerta arancione e una gialla per rischio idraulico e idrogeologico.

L'avviso, che interessa due regioni, è stata disposto, a quanto si apprende, in seguito alle abbondanti precipitazioni degli scorsi giorni e per lo scioglimento del manto nevoso sull'Appennino.

L'allerta arancione per rischio idrogeologico riguarda alcuni settori del Molise; quella gialla, sempre per rischio idraulico e idrogeologico, su aree di Molise e Abruzzo. Di seguito, tutti i dettagli.

Allerta meteo arancione e gialla: le regioni a rischio

Ecco il contenuto del bollettino pubblicato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di domani, venerdì 10 aprile 2026:

Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione:

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea;

Frentani – Sannio – Matese, Litoranea; Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Molise: Litoranea;

Litoranea; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro.

La mappa del Dipartimento della Protezione Civile con le zone interessate dall’allerta.

Ancora sole e temperature sopra la norma, maltempo da domenica 12 aprile: le previsioni meteo

Domani, venerdì 10 aprile, ancora tempo soleggiato su regioni tirreniche, Calabria e Isole; parzialmente nuvoloso o nuvoloso su Alpi orientali, Friuli Venezia Giulia, alto Veneto e Alpi lombarde.

Attese deboli piogge possibili sull’Alto Adige settentrionale. Poco nuvoloso o velato nel resto del Paese. Le temperature massime non subiranno variazioni particolari e saranno ancora al di sopra della norma.

Tra domenica 12 aprile e l’inizio della prossima settimana un'area di bassa pressione sul Mediterraneo centro occidentale farà sentire i suoi effetti su tutte le regioni italiane. Attese piogge e rinforzo dei venti.

In questa fase le temperature resteranno primaverili, con una tendenza ad abbassarsi all’inizio della prossima settimana verso valori più vicini alle medie.