Allerta meteo arancione e gialla venerdì 10 aprile in Abruzzo e Molise: le zone colpite
Per la giornata di domani, venerdì 10 aprile, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso meteo: un'allerta arancione e una gialla per rischio idraulico e idrogeologico.
L'avviso, che interessa due regioni, è stata disposto, a quanto si apprende, in seguito alle abbondanti precipitazioni degli scorsi giorni e per lo scioglimento del manto nevoso sull'Appennino.
L'allerta arancione per rischio idrogeologico riguarda alcuni settori del Molise; quella gialla, sempre per rischio idraulico e idrogeologico, su aree di Molise e Abruzzo. Di seguito, tutti i dettagli.
Allerta meteo arancione e gialla: le regioni a rischio
Ecco il contenuto del bollettino pubblicato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di domani, venerdì 10 aprile 2026:
- Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione:
Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea;
- Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:
Molise: Litoranea;
- Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:
Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;
Molise: Alto Volturno – Medio Sangro.
Ancora sole e temperature sopra la norma, maltempo da domenica 12 aprile: le previsioni meteo
Domani, venerdì 10 aprile, ancora tempo soleggiato su regioni tirreniche, Calabria e Isole; parzialmente nuvoloso o nuvoloso su Alpi orientali, Friuli Venezia Giulia, alto Veneto e Alpi lombarde.
Attese deboli piogge possibili sull’Alto Adige settentrionale. Poco nuvoloso o velato nel resto del Paese. Le temperature massime non subiranno variazioni particolari e saranno ancora al di sopra della norma.
Tra domenica 12 aprile e l’inizio della prossima settimana un'area di bassa pressione sul Mediterraneo centro occidentale farà sentire i suoi effetti su tutte le regioni italiane. Attese piogge e rinforzo dei venti.
In questa fase le temperature resteranno primaverili, con una tendenza ad abbassarsi all’inizio della prossima settimana verso valori più vicini alle medie.