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Allerta meteo arancione e gialla venerdì 10 aprile in Abruzzo e Molise: le zone colpite

Allerta arancione e gialla venerdì 10 aprile per rischio idrogeologico e idraulico in Molise e Abruzzo, dopo le piogge abbondanti dei giorni sorsi e lo scioglimento della neve sull’Appennino. Ancora tempo stabile, da domenica atteso peggioramento. Il bollettino della Protezione Civile.
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A cura di Eleonora Panseri
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Foto Dipartimento Protezione Civile.
Foto Dipartimento Protezione Civile.

Per la giornata di domani, venerdì 10 aprile, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso meteo: un'allerta arancione e una gialla per rischio idraulico e idrogeologico.

L'avviso, che interessa due regioni, è stata disposto, a quanto si apprende, in seguito alle abbondanti precipitazioni degli scorsi giorni e per lo scioglimento del manto nevoso sull'Appennino.

L'allerta arancione per rischio idrogeologico riguarda alcuni settori del Molise; quella gialla, sempre per rischio idraulico e idrogeologico, su aree di Molise e Abruzzo. Di seguito, tutti i dettagli.

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Maltempo, allerta meteo arancione e gialla 9 aprile 2026 per rischio idrogeologico: le regioni colpite

Allerta meteo arancione e gialla: le regioni a rischio

Ecco il contenuto del bollettino pubblicato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di domani, venerdì 10 aprile 2026:

  • Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione: 
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea;
  • Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla: 
    Molise: Litoranea;
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla: 
    Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;
    Molise: Alto Volturno – Medio Sangro.
La mappa del Dipartimento della Protezione Civile con le zone interessate dall’allerta.
La mappa del Dipartimento della Protezione Civile con le zone interessate dall’allerta.

Ancora sole e temperature sopra la norma, maltempo da domenica 12 aprile: le previsioni meteo

Domani, venerdì 10 aprile, ancora tempo soleggiato su regioni tirreniche, Calabria e Isole; parzialmente nuvoloso o nuvoloso su Alpi orientali, Friuli Venezia Giulia, alto Veneto e Alpi lombarde.

Attese deboli piogge possibili sull’Alto Adige settentrionale. Poco nuvoloso o velato nel resto del Paese. Le temperature massime non subiranno variazioni particolari e saranno ancora al di sopra della norma.

Tra domenica 12 aprile e l’inizio della prossima settimana un'area di bassa pressione sul Mediterraneo centro occidentale farà sentire i suoi effetti su tutte le regioni italiane. Attese piogge e rinforzo dei venti.

In questa fase le temperature resteranno primaverili, con una tendenza ad abbassarsi all’inizio della prossima settimana verso valori più vicini alle medie.

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