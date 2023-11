Meteo, quanto dura la tempesta Domingos e quando finisce il maltempo in Italia La tempesta Domingos entra nel vivo tra domani, giovedì 9 novembre, e venerdì 10 con temporali e forte vento al Centro Sud. Ma il maltempo in Italia continuerà almeno fino al 13 novembre con il ciclone di San Martino.

A cura di Ida Artiaco

Dopo Ciaran e una breve tregua temporalesca durata 24 ore, è arrivata sull'Italia la tempesta ribattezzata Domingos, che porta di nuovo temporali e maltempo soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, dalla Sardegna alla Sicilia, passando per basso Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria e rovesci su Molise, Puglia e Basilicata.

Si tratta di una perturbazione di aria polare in arrivo dal Labrador, che ha stimolato la formazione di una profonda depressione tra la Groenlandia e l'Islanda, caratterizzata da forti venti, e che sarà particolarmente violenta nella seconda parte di giovedì 9 novembre e per tutta la giornata di venerdì 10 novembre.

Quanto dura l'effetto della tempesta Domingos

La tempesta Domingos è accompagnata da venti molto violenti, come quelli che hanno già colpito la Francia, dove si sono verificate forti mareggiate; ma a differenza delle precedenti perturbazioni, è rimasta abbastanza alta fino ad oggi, per cui non dovrebbe sprigionare la stessa potenza del suo predecessore, anche se potrebbe causare danni.

Nel pomeriggio di giovedì 9 novembre il meteo inizierà a peggiorare al Nord-ovest con precipitazioni moderate sulla Liguria e sull’arco alpino, ma piogge si verificheranno prima del weekend anche su Toscana meridionale, Lazio e Campania. Sul resto della Penisola il transito di Domingos sarà abbastanza superficiale anche se non si escludono deboli rovesci sul Nord-est e nevicate sui rilievi alpini, oltre i 1.300-1.400 metri.

Quando finisce il maltempo in Italia, le previsioni meteo

Anche quando la tempesta Domingos avrà lasciato l'Italia, il maltempo continuerà a insistere sulla Penisola anche nel prossimo weekend con il ciclone di San Martino, che prolungherà la fase di instabilità almeno fino a martedì 13 novembre, come già anticipato a Fanpage.it dal colonnello Mario Giuliacci. Il che si accompagnerà ad un ulteriore calo delle temperature, che raggiungerano ovunque la media stagionale, ben sotto i 15 gradi centigradi al Nord.