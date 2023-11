Quando finirà il maltempo e smetterà di piovere sull’Italia: le previsioni meteo di Giuliacci Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it “l’Italia resterà sotto scacco del maltempo fino al 13 novembre. Fino ad allora, ci saranno piogge intense, vento forte ed anche nevicate, insomma un pizzico d’inverno”. Ecco l’elenco delle regioni a rischio.

A cura di Ida Artiaco

"L'Italia resterà sotto scacco del maltempo fino al 13 novembre. Fino ad allora, ci saranno piogge intense, vento forte e anche nevicate. Insomma, un pizzico di inverno è giunto sull'Italia, soprattutto settentrionale, ed ora vi spiegherò perché".

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato quale sarà la situazione nel nostro Paese dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni, quando sull'Italia insisterà il maltempo che già nelle scorse ore ha messo in ginocchio buona parte del Paese, in particolare in Toscana, Emilia Romagna e Liguria, provocando vittime e danni.

Quanto durerà la fase di piogge e temporali in Italia

Secondo il colonnello Giuliacci, "già da domani, sabato 4 novembre, arriverà una doppia perturbazione sull'Italia. La prima interesserà durante la notte le regioni tirreniche e arriverà dalla Spagna, la seconda, invece, nel pomeriggio insisterà sul Centro Nord, ad eccezione di Romagna, Marche e Abruzzo. Ancora domenica 5 novembre nella notte ci sarà pioggia al Centro Nord, con temporali forti su Friuli Venezia Giulia ma anche su Lazio, Campania e Sardegna, poi verso sera la situazione tenderà a migliorare ovunque".

Secondo le previsioni meteo di Giuliacci, infatti, il 6 ci sarà una breve tregua dal maltempo. "Ma martedì 7 novembre – ha aggiunto – arriverà l'ennesima perturbazione dal Nord Africa, con temporali al Centro, su Campania e Sardegna. A fine giornata piogge anche sul Nord, in particolare su Triveneto e Alpi Centro Orientali. Mercoledì 8 le piogge diventano più deboli".

Second l'esperto, "quello che si deve mettere in evidenza è che tra il 4 e l'8 novembre si supereranno i 100 millimetri di pioggia in Friuli Venezia Giulia, Levante ligure, Alta Toscana, Basso Lazio e rilievi abruzzesi e molisani oltre che campani. In fine, tra il 10 e il 13 novembre partirà una seconda fase piovosa, anche questa intensa, con piogge abbondanti su regioni tirreniche, Trentino, Friuli, particolarmente preoccupanti sul Levante ligure dove potremo superare ancora i 100 millimetri".

Le regioni dove pioverà poco sono quelle adriatiche, e cioè Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria Ionica e Sicilia, dove per altro ci saranno temperature più alte, tra i 20 e i 23 gradi. "Questo perché – ha spiegato Giuliacci – i venti che vengono da Sud Ovest, venti di libeccio, incontrano l'Appennino, scaricano l'umidità sul versante tirrenico, e poi passano sul versante adriatico ormai asciutti".

Dove arriverà la neve, le previsioni meteo del colonnello Giuliacci

Nelle prossime ore arriverà anche la neve. "Già da oggi – ha detto Giuliacci – ci saranno nevicate sulle Alpi Centro Orientali e a Bolzano, domenica ci sarà un'altra fase nevosa su tutto l'arco alpino oltre i 700 metri con accumuli tra 10 e 20 centimetri". Da non sottovalutare i venti forti: "Ce ne saranno oggi fino a 100 chilometri orari su Levante ligure e Appennino tosco-emiliano, domenica fino a 80 chilometri sempre su Versante ligure e sugli Appennini", ha spiegato l'esperto.

Infine, per quanto riguarda le temperature, secondo le previsioni di Giuliacci queste "resteranno nella norma sul Nord Italia dove spesso si segneranno i 10/13 gradi, al Centro resteranno tra 16-18, 20-22 sulle regioni adriatiche e addirittura 23-24 su Puglia Calabria ionica e Sicilia. Poi scenderanno ovunque, in particolare dopo l'8 novembre".