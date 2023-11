Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 9 novembre per rischio idraulico in 5 regioni Arriva sull’Italia una seconda fase di maltempo con temporali e qualche nevicata ed è stata diramata un nuova allerta della Protezione civile per la giornata di giovedì 9 novembre. Arancione su alcuni settori della Toscana per rischio idrogeologico, gialla su altre 4 regioni per temporali e rischio idraulico: tutti i dettagli.

A cura di Eleonora Panseri

Prosegue il maltempo che nelle ultime settimane ha colpito l'Italia. Mercoledì il passaggio della tempesta Domingos ha portato piogge e un calo delle temperature, specialmente sulle regioni meridionali. Giovedì 9 novembre arriverà una seconda ondata di fenomeni, con temporali e anche neve al Centro e al Nord.

Per questo la Protezione civile ha pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di allerta per condizioni meteorologiche avverse su cinque regioni: torna l'allerta arancione in alcuni settori della Toscana, gialla per altre 4. Di seguito tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Toscana

Come già detto, è stata disposta una nuova allerta meteo arancione su alcuni settori della regione Toscana. A partire da domani sono previsti temporali forti, con rischio idrogeologico e possibile innalzamento del livello dei fiumi.

In particolare, è stata attenzionata il centro-nord della regione, dove si trovano parte delle zone alluvionate nella scorsa ondata di maltempo del 2 novembre. Il bollettino del Dipartimento della Protezione civile segnala:

Moderata criticità per rischio idrogeologico/Allerta arancione in Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Allerta meteo gialla in 4 regioni domani 9 novembre: l’elenco

Anche su altre 4 regioni è stata disposta l'allerta gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico: si tratta di Emilia–Romagna, settori della Toscana, Sardegna e Umbria. Ecco cosa indica il bollettino della Protezione Civile:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/Allerta gialla in

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese;

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt.

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Umbria: Chiani – Paglia, Medio Tevere.

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Umbria: Medio Tevere.

Le previsioni meteo di giovedì 9 novembre

Quella di giovedì 9 novembre sarà una giornata con cielo spesso coperto e nebbioso al Nord, ma dal pomeriggio e poi sera peggiorerà con piogge via via più diffuse, forti in nottata su coste venete e campane. Valori massimi attesi tra i 7-9 gradi di Aosta e Torino e i 16 gradi di Trieste.

Al Centro bel tempo fino al pomeriggio poi si attende un peggioramente dalla Toscana verso Umbria e Lazio. Al Sud, invece, tempo asciutto ma con cielo spesso coperto in Sicilia e in nottata peggiorerà. Le temperature attese saranno tra i 14 gradi di Potenza e i 18-20 delle altre città.