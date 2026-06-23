Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi martedì 23 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Estratti i numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 23 giugno 2026: in diretta risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 183,3 milioni di euro.

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È terminata l'estrazione dei numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 23 giugno 2026. Attesa per le quote del Superenalotto, per il quale c'è in palio un jackpot record da 183,3 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale al maggio dell'anno scorso quando un fortunato giocatore di Desenzano del Garda si è portato a casa oltre 35 milioni. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto e l'elenco dei numeri più ritardatari aggiornato. Ricordiamo che si può giocare fino alle 19:30 nei giorni delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Superenalotto, la sestina vincente di martedì 23 giugno 2026

Combinazione vincente Superenalotto: 1 – 17 – 27 – 84 – 66 – 12

Numero Jolly: 61

Numero SuperStar: 4

Jackpot: 183.300.000€

Lotto, io numeri vincenti di martedì 23 giugno 2026

Bari: 42 – 24 – 70 – 9 – 58

Cagliari: 27 – 49 – 43 – 76 – 40

Firenze: 69 – 3 – 65 – 72 – 62

Genova: 19 – 28 – 3 – 85 – 75

Milano: 17 – 5 – 43 – 40 – 38

Napoli: 24 – 55 – 2 – 32 – 69

Palermo: 55 – 70 – 54 – 90 – 12

Roma: 49 – 88 – 21 – 2 – 24

Torino: 58 – 16 – 60 – 38 – 73

Venezia: 84 – 12 – 69 – 2 – 44

Nazionale: 75 – 14 – 79 – 44 – 47

10eLotto serale, la combinazione fortunata

I numeri del 10eLotto serale: 2 – 3 – 5 – 12 – 16 – 17 – 19 – 24 – 27 – 28 – 42 – 43 – 49 – 55 – 58 – 65 – 69 – 70 – 84 – 88

Numero oro: 42

Numero doppio oro: 42, 24

Numeri extra:

I simboli estratti al Simbolotto

43 – funghi;

29 – diamante;

41 – buffone;

34 – testa;

14 – baule.

Vincite e quote Supereanlotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per il Gioco del Lotto si possono scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90: la giocata vale se si punta su una Ruota tra le dieci ruote cittadine e una Nazionale. Si può anche puntare su tutte le ruote. Si sceglie poi l'importo della giocata per vincere con ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Associato al gioco del Lotto, c'è anche il Simbolotto, gioco gratuito in cui si abbina alla giocata una combinazione di simboli. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto bisogna scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Per vincere con il 5+1 è necessario centrare il numero Jolly, che è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie. Inoltre, è possibile anche aumentare le vincite giocando al numero Superstar compreso sempre tra 1 e 90 al costo di 0,50 centesimi.

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