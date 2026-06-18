Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi giovedì 18 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 18 giugno 2026: in diretta i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 180,8 milioni di euro.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di giovedì 18 giugno 2026

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Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 18 giugno 2026: le estrazioni delle tre lotterie in diretta su Fanpage.it. Estratti minuto per minuto tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto con la combinazione fortunata del Superenalotto e i numeri oro, doppio oro ed extra al 10eLotto serale. Al Superenalotto di questa sera in palio un jackpot record di 180,8 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale allo scorso maggio, quando un fortunato giocatore di Desenzano del Garda si è aggiudicato oltre 35 milioni. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale con l'elenco dei numeri più ritardatari aggiornato. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae tutti i martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Superenalotto, la sestina vincente di giovedì 18 giugno 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto: 70 – 4 – 43 – 87 – 39 – 26

Numero Jolly: 57

Numero SuperStar: 57

Jackpot: 180.800.000€

Lotto, numeri vincenti del 18 giugno 2026

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 46 – 70 – 42 – 50 – 53

Cagliari: 39 – 1 – 86 – 43 – 35

Firenze: 20 – 29 – 14 – 81 – 62

Genova: 84 – 55 – 72 – 69 – 41

Milano: 37 – 34 – 72 – 66 – 13

Napoli: 12 – 68 – 32 – 56 – 64

Palermo: 15 – 62 – 43 – 58 – 9

Roma: 65 – 64 – 11 – 18 – 62

Torino: 56 – 82 – 58 – 85 – 87

Venezia: 85 – 86 – 83 – 62 – 30

Nazionale: 87 – 66 – 29 – 82 – 5

10eLotto serale, la combinazione fortunata

I numeri del 10eLotto serale: 1 – 12 – 15 – 20 – 29 – 34 – 37 – 39 – 46 – 55 – 56 – 62 – 64 – 65 – 68 – 70 – 82 – 84 – 85 – 86

Numero oro: 46

Doppio oro: 46, 70

Numeri extra:

I simboli estratti al Simbolotto

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per il Gioco del Lotto si possono scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90: la giocata vale se si punta su una Ruota tra le dieci ruote cittadine e una Nazionale. Si può anche puntare su tutte le ruote. Si sceglie poi l'importo della giocata per vincere con ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Associato al gioco del Lotto, c'è anche il Simbolotto, gioco gratuito in cui si abbina alla giocata una combinazione di simboli. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto bisogna scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Per vincere con il 5+1 è necessario centrare il numero Jolly, che è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie. Inoltre, è possibile anche aumentare le vincite giocando al numero Superstar compreso sempre tra 1 e 90 al costo di 0,50 centesimi.

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