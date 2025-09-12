L’oroscopo di oggi venerdì 12 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

C’è del subbuglio emotivo nell’oroscopo di oggi, venerdì 12 settembre 2025 e tanto bisogno di rassicurazioni: colpa di Venere e Luna in quadratura tra loro. Il segno fortunato di oggi è il Capricorno, mentre il segno sfortunato è l’Acquario.

L'oroscopo di oggi, venerdì 12 settembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di venerdì 12 settembre la luna e Venere si scontrano, ma lo scopo di entrambe è ottenere più amore e piacere possibile: la luna con maggior dedizione agli altri, mentre Venere con un'impronta più egoriferita. In tutti i casi, non dimentichiamoci che le soluzioni giuste verranno a galla in una modalità concreta, attiva e anche particolarmente illuminata. Di nuovo il cervello sembra galoppare velocemente, libero e coraggioso. Il segno fortunato di oggi è il Capricorno, mentre il segno sfortunato è l'Acquario.

Ariete

Dato che, per colpa di questo Marte che è ancora a sfavore e che, diciamocelo, ti sta dando fastidio da un po', stai proprio valutando di ribaltare la tua vita, approfitti oggi del fatto di sentirti bellissimo per partecipare ai casting per le puntate milanesi de "Il diavolo veste Prada 2". Se ci sono belle comparse da mettere davanti a una telecamera, tu ti senti perfetto.

Amore: Con Marte storto rischi di sembrare impaziente, quindi in coppia alza il volume delle coccole invece della voce.

Lavoro: Nonostante l'energia ribelle, sei pronto a nuove sfide: evita litigi inutili con i colleghi.

Fortuna: La giornata è un po' spigolosa, ma una notizia positiva arriva proprio quando ti serve.

Il consiglio del giorno: Compra una camicia rossa: ti farà sentire invincibile anche se Marte rema contro.

Voto: 6,5

Toro

Oggi le decisioni che prenderai saranno tutte prese con il cuore molto prima che con la calcolatrice! Questo perché la luna nel tuo segno zodiacale risveglia delle emozioni che avevi temporaneamente messo in secondo piano rispetto alla logistica. Per questo ti ritroverai a fare delle cose che ritieni giuste, senza necessità di aver consultato l'elenco dei pro e dei contro. Farai come il panettiere di un paesino veneto che ha assunto il sindaco, licenziato dalla sua società, come aiutante fino alla pensione.

Amore: Con la luna nel segno, sei tenero e romantico: ogni parola diventa un gesto d'affetto.

Lavoro: Segui l’istinto più che l’agenda: sorprendi anche te stesso con soluzioni inaspettate.

Fortuna: Piccoli colpi di scena ti fanno sorridere: la luna ti regala dolcezza e occasioni.

Il consiglio del giorno: Concediti una torta fatta in casa: cucinare sarà terapeutico.

Voto: 8

Gemelli

Oggi, caro Gemelli, per colpa di Mercurio a sfavore, senti proprio di poter perdere il tuo primato quanto a intelligenza vivace, creatività spontanea, vivacità intellettuale. Insomma, non sarai più il collega più divertente con il quale fare la pausa caffè. Questa storia di perdere il tuo primato ti infastidisce, come è successo a Elon Musk che si è visto superare dal cofondatore di Oracle, Ellison, come uomo più ricco del mondo.

Amore: Sei meno brillante del solito e rischi di confondere chi ti sta accanto: chiedi pazienza e coccole extra.

Lavoro: Mercurio ti rallenta, ma evita di strafare: meglio poche parole chiare che mille discorsi confusi.

Fortuna: La giornata scivola via senza grandi picchi: prendi nota delle lezioni nascoste.

Il consiglio del giorno: Porta sempre con te un taccuino: oggi le idee sfuggono facilmente.

Voto: 6

Cancro

Dato Giove, pianeta del benessere anche a tavola, e data la tua serietà intellettuale di questi giorni, con Mercurio in Vergine assolutamente a favore, potresti candidarti come uno dei 100 assaggiatori per la Coppa del Mondo di tiramisù. In effetti, sempre grazie a Giove non starai certo a contare le calorie, ma piuttosto vorrai solo fare cose che ti facciano sentire bene, a tuo agio, con poche responsabilità e tanto godimento.

Amore: Con Giove a favore, l’intesa cresce: concediti carezze e momenti golosi col partner.

Lavoro: Mercurio in Vergine ti rende lucido: sai spiegarti bene e convincere senza fatica.

Fortuna: Buona giornata: il caso ti regala incontri piacevoli e piccoli regali.

Il consiglio del giorno: Vai in pasticceria e scegli il dolce più cremoso senza sensi di colpa.

Voto: 8,5

Leone

Il tuo essere attento alla bellezza, all'eleganza e soprattutto alla salute oggi potrebbe andare contro anche a qualche slancio emotivo, passionale, istintivo. Il benessere è una cosa seria e le regole di una routine sana vanno inserite nella quotidianità. Tu questo lo sai benissimo e lo metti in pratica! Sei infatti d'accordo con i medici che si sono dichiarati contrari al Tevere balneabile: è solo una trovata di marketing!

Amore: Ti lasci guidare dalla ragione più che dalla passione: il cuore scalpita, ma la testa detta legge.

Lavoro: Sei meticoloso e attento: il tuo impegno viene notato anche dai più distratti.

Fortuna: La disciplina oggi è la tua vera fortuna: ti salva da errori grossolani.

Il consiglio del giorno: Compra una borraccia elegante: idratarsi diventa un rituale chic.

Voto: 7

Vergine

In molte città oggi inizia ufficialmente il primo giorno di scuola e tu ti senti proprio così: come il preside quando suona la campanella, pronto a essere fonte di ispirazione ma contemporaneamente garante dell'ordine, giudizioso, maturo, perfetto per dare il suo contributo alla società. Contributo intellettuale, quello che ti viene meglio. Se fossero tutti efficienti come te, oggi avremmo già tutti gli insegnanti di ruolo schierati dietro la cattedra.

Amore: La tua serietà affascina: chi ti ama oggi vede in te stabilità e protezione.

Lavoro: Mercurio in Vergine ti regala lucidità: sei un esempio di efficienza e precisione.

Fortuna: Ti senti al centro della scena, come un professore stimato: piccole soddisfazioni garantite.

Il consiglio del giorno: Compra un’agenda nuova: scrivere a mano ti aiuta a rimettere ordine nei pensieri.

Voto: 9

Bilancia

Oggi, cara Bilancia, con Marte nel tuo segno zodiacale che va a braccetto con Venere e Mercurio che ti amplifica i pensieri emotivi, quelli fatti di emozioni molto più che di ragionamenti, ti senti meravigliosamente grata alla vita come Alessandra Amoroso che abbraccia la sua piccola Penelope nella notte di luna piena. Quanto adori questa sensazione di equilibrio, anche se l'equilibrio in questo periodo è esattamente opposto rispetto a quello che hai sempre perseguito.

Amore: Con Venere e Marte dalla tua parte, l’amore è caldo e fisico: lasciati trasportare.

Lavoro: Sei ispirata e intuitiva: segui le emozioni anche nelle scelte professionali.

Fortuna: Una giornata intensa, ma carica di gratitudine e piccoli regali cosmici.

Il consiglio del giorno: Dedica tempo a un album fotografico: ti farà sentire centrata e serena.

Voto: 8

Scorpione

L'eleganza non sarà proprio il tuo forte oggi e nemmeno la diplomazia. Per quanto riguarda l'amore, anche qui chiedi che qualsiasi richiesta sia posticipata almeno di 24 ore per poter risolvere questa fastidiosa incombenza della luna storta. Oggi infatti, se ti fosse chiesto di dire quello che pensi, probabilmente inizieresti il tuo discorso alzandoti in piedi, sicuro di te, come ha fatto il regista vincitore del Leone d'oro a Venezia, Jim Jarmusch, che ha esordito con un "Oh, shit!". Insomma, diciamo che oggi sarai poco presentabile, ma dissacrante come piace a te!

Amore: Con la luna storta rischi discussioni accese: meglio rimandare i chiarimenti.

Lavoro: Sei pungente e diretto: usa l'ironia per non ferire chi lavora con te.

Fortuna: Non è la giornata più semplice, ma il coraggio non ti manca.

Il consiglio del giorno: Fai una playlist rock: sfogati cantando a squarciagola.

Voto: 5,5

Sagittario

Ti piace moltissimo l'iniziativa benefica delle nonne newyorkesi che, ai bordi della strada, hanno allestito eleganti banchetti dove dare supporto emotivo alle persone che ne hanno bisogno, ma non possono permettersi lo psicologo e temporaneamente nemmeno l'abbraccio di qualcuno che li sostenga. Arrivano quindi queste nonne che metteranno a disposizione tutto il loro amore e la loro saggezza per qualche buon consiglio.

Amore: Oggi sei generoso e disponibile: il partner apprezza la tua tenerezza.

Lavoro: Collabori con entusiasmo: sei il collega che tutti vorrebbero al fianco.

Fortuna: L’energia è positiva e ti porta nuove connessioni umane.

Il consiglio del giorno: Fai una donazione simbolica: anche un piccolo gesto fa bene al cuore.

Voto: 7,5

Capricorno

Ti senti piuttosto infastidito anche oggi, soprattutto quando qualcuno cerca di invadere la tua intimità, i tuoi spazi, le tue emozioni e soprattutto le tue relazioni. Infatti, ci tieni moltissimo a poter dialogare con le persone che ami con grande sincerità e col cuore in mano, proprio come vorrebbe fare il principe Harry con la sua famiglia se la stampa di tutto il mondo non si intromettesse, varcando la dogana del Regno Unito.

Amore: Con la luna favorevole, chiedi sincerità: parlate senza filtri.

Lavoro: Sai difendere i tuoi spazi e non ti fai mettere in un angolo.

Fortuna: Le stelle ti proteggono, anche quando sembri infastidito.

Il consiglio del giorno: Compra un buon libro autobiografico: ti darà nuovi spunti.

Voto: 8

Acquario

Pare proprio che in Cina stiano utilizzando l'intelligenza artificiale per creare la moglie perfetta, con qualche bullone di troppo ma decisamente performante. Ovviamente chiunque abbia un cuore dovrebbe rabbrividire a questa informazione, ma tu nello specifico non ti preoccupi tanto di quanto sia effettivamente assurda questa trovata: non puoi che constatare che, anche con un catalogo infinito, probabilmente non riusciresti a trovare nessuno che ti soddisfi completamente. Nel tuo cuoricino ci sono proprio le ragnatele oggi, per colpa della luna e di Venere a sfavore.

Amore: La luna e Venere a sfavore ti rendono insoddisfatto: niente ti basta davvero.

Lavoro: Non sei concentrato: meglio dedicarti a compiti semplici.

Fortuna: È una giornata storta, ma almeno capisci cosa non vuoi.

Il consiglio del giorno: Regalati un mazzo di fiori: portano luce dove oggi c’è grigio.

Voto: 5

Pesci

Mercurio in opposizione, ma tutti gli altri pianeti a tuo favore amplificano una delle tue caratteristiche principali: la grande capacità che hai di pensare fuori dagli schemi, sognare in grande, progettare molto oltre le possibilità materiali. Certo, questo può essere rischioso spesso, ma è quello che si chiama "genio". Anche oggi la tua mente sarà aperta a tutto e non ti stupirà la dichiarazione della NASA secondo la quale la sonda Perseverance avrebbe trovato delle forme di vita su Marte. Non recenti, a dire il vero!

Amore: Sei visionario e romantico: chi ti ama si perde nei tuoi sogni stellari.

Lavoro: Le idee sono innovative: stupisci colleghi e superiori.

Fortuna: Gli altri pianeti ti proteggono e compensano Mercurio opposto.

Il consiglio del giorno: Visita un planetario: alimenta la tua voglia di infinito.

Voto: 8