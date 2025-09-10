L’oroscopo di oggi mercoledì 10 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Quanto amore bollente e passionale nell’oroscopo di oggi mercoledì 10 settembre 2025… Sempre e solo dopo aver assolto ai doveri però! Il segno fortunato è il Sagittario e il segno sfortunato il Capricorno.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 10 settembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

C'è del fuoco nelle emozioni secondo l'oroscopo del 10 settembre: la Luna in Ariete insieme alla Venere in Leone non lasciano scampo. In compenso Mercurio in Vergine cerca di vivere e spiegare le cose sempre a rigor di logica. Il segno fortunato è il Sagittario e il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Con la Luna nel tuo segno, oggi ti senti come Raoul Bova che torna in TV dopo il polverone mediatico: pronto a mostrare il tuo lato più autentico, fiero e umano. Marte è ancora lì a pungolarti, ma con questo cielo sai giocartela bene. Nessuna paura, il tuo coraggio naturale torna protagonista.

Amore: non temi di mostrare chi sei, anche nelle fragilità. Questo ti rende irresistibile.

Lavoro: metti da parte il timore di sbagliare e buttati: è il momento del riscatto.

Fortuna: arriva da dentro, come una forza che ti fa brillare.

Il consiglio del giorno: anche se ti senti sotto i riflettori, resta fedele a te stesso.

Voto: 8 – Sei pronto per la tua personale première.

Toro

Oggi scegli la lentezza come stile di vita, proprio come il ristoratore milanese proprietario di Trooa che chiude il locale nel weekend per vivere meglio. Con Venere in quadratura sei selettivo, ma Mercurio ti aiuta a distinguere ciò che conta davvero. Sì al silenzio, no all’inutile rumore di fondo.

Amore: scegli l’amore vero, quello che ti fa stare bene anche nel silenzio.

Lavoro: concretezza e visione a lungo termine sono le tue carte vincenti.

Fortuna: arriva da piccole scelte consapevoli.

Il consiglio del giorno: lascia che sia il cuore a dettare la tua agenda.

Voto: 7 e mezzo – Meno è più, e tu lo sai bene.

Gemelli

Hai un team di stelle che vi supporta: Luna, Mercurio e Marte vi rendono praticamente imbattibili. Come i dirigenti di DAZN che festeggiano la chiusura del più grande portale di streaming illegale, oggi potete celebrare i traguardi che sembravano lontanissimi e irraggiungibili. Tutto è finalmente è un incastro perfetto

Amore: una dichiarazione ti farà battere forte il cuore.

Lavoro: oggi puoi chiudere una trattativa impossibile.

Fortuna: piove dal cielo, come un regalo inaspettato.

Il consiglio del giorno: goditi il momento, senza fretta di pensare al prossimo step.

Voto: 8 + – Finalmente la vittoria è tua.

Cancro

La Luna storta e Marte contro ti rendono un tantino suscettibile: rischi di reagire come Cardi B che lancia un oggetto al pubblico per una battuta fuori luogo. Cerca di respirare prima di rispondere, oggi l’equilibrio va costruito con pazienza.

Amore: troppo sensibile per affrontare discussioni. Rimanda.

Lavoro: le critiche ti toccano più del dovuto. Non dargli troppo peso.

Fortuna: fluttuante, come il tuo umore.

Il consiglio del giorno: respira dieci volte prima di reagire. Funziona.

Voto: 5 e mezzo – Giornata da prendere con le pinze.

Leone

Tra Luna, Marte e Venere nel tuo segno, sei il protagonista assoluto. Ti vesti come Jason Momoa sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia in total pink e ciabatte pelose, e nessuno ha il coraggio di dire nulla. Sei un’icona pop vivente e puoi permettertelo, oggi più che mai.

Amore: passione e romanticismo come nelle migliori storie d’amore.

Lavoro: imponi il tuo stile anche nei progetti più concreti.

Fortuna: inarrestabile, sfonda ogni ostacolo.

Il consiglio del giorno: osa. È il tuo momento.

Voto: 9 – Sei il trend setter dello zodiaco.

Vergine

Qualcuno ti ha rubato il vestito sul treno? Nessun problema, come l'attrice Elda Calabrese a Venezia, trasformi un lenzuolo in haute couture. Con Mercurio nel segno, anche le difficoltà diventano occasioni per brillare. Intelligenza e ingegno sono le tue armi segrete.

Amore: lucido, ma con un pizzico di tenerezza.

Lavoro: ogni intoppo si trasforma in una brillante trovata.

Fortuna: sorprendentemente generosa.

Il consiglio del giorno: adattati senza rinunciare alla tua eleganza.

Voto: 8 – Classe e prontezza d’animo in ogni situazione.

Bilancia

Con la Luna in opposizione sei seria e concentrata come i tifosi del Napoli che non si alzano neanche per andare in bagno durante la partita e lo certificano i dati della centrale idrica del capoluogo partenopeo. Ti chiudi nel tuo bunker mentale e nulla ti distrae dai tuoi obiettivi. Marte e Venere però ti invitano a non esagerare.

Amore: distaccata, ma sexy nella tua riservatezza.

Lavoro: sei tutta focus e determinazione.

Fortuna: tiene il punto anche nei momenti di tensione.

Il consiglio del giorno: trova un angolo di leggerezza nella tua giornata.

Voto: 5 – Rigida ma irresistibile.

Scorpione

Intuizione e genialità vanno a braccetto. Come Netflix che propone film in base al segno zodiacale, anche tu oggi fai accostamenti sorprendenti e vincenti. Con Mercurio a favore, sei uno stratega perfetto, capace di vedere oltre l’apparenza. Sei lo specialista elle innovazioni, segui il guizzo dell’ingegno.

Amore: intrigante come un mistero da scoprire.

Lavoro: ogni tua idea ha il potenziale per diventare virale.

Fortuna: ti segue silenziosa ma concreta.

Il consiglio del giorno: punta su ciò che ti distingue, non su ciò che rassicura.

Voto: 7 e mezzo – Intelligente, affilato, magnetico.

Sagittario

Con la Luna a favore inizi a sognare in grande. Come chi già risparmia per il tour dei Radiohead, tu hai bisogno di mete ambiziose. Anche se oggi non è ancora il momento di partire, puoi iniziare a pianificare. E lo fai con entusiasmo contagioso.

Amore: romantico, ma con lo sguardo al futuro.

Lavoro: pensi in grande e fai bene.

Fortuna: ti ispira a puntare più in alto.

Il consiglio del giorno: disegna una mappa dei tuoi desideri.

Voto: 8 – Con un sogno davanti, vai lontano.

Capricorno

I racconti da favola non ti convincono più di tanto, e guardi con sospetto anche le dichiarazioni di Roberto Bolle sul pilates allenamento migliore della danza danza e sollevamento di ballerine al posto dei pesi in palestra. Tu vuoi certezze, risultati, numeri. Con Marte in quadratura oggi sei meno paziente del solito. Evita chiacchiere inutili.

Amore: un po’ freddino, ma coerente.

Lavoro: affari, trattative e bilanci. Nient’altro.

Fortuna: sottotono, ma affidabile.

Il consiglio del giorno: non tutto va monetizzato.

Voto: 5 – Il cuore oggi è in modalità risparmio energetico.

Acquario

È tornato Goldrake su Rai Due e tu sei già sul divano con i popcorn: Marte e la Luna a favore ti invitano a divertirti senza pensieri. I doveri possono aspettare, oggi tutto ciò che conta è il tuo benessere e quel pizzico di nostalgia che ti scalda il cuore. La programmazione serrata dell’inverno non è proprio tra le tue priorità.

Amore: giocoso e leggero, come piace a te.

Lavoro: scegli progetti divertenti e coinvolgenti.

Fortuna: ti bacia con leggerezza.

Il consiglio del giorno: torna bambino per qualche ora.

Voto: 8 – Sei il re della spensieratezza.

Pesci

Anche quando fai tutto per bene, qualcosa può andare storto. Come il Museo di Van Gogh che rischia la chiusura nonostante la bellezza delle sue opere, anche voi oggi vi sentite un po’ incompresi. Colpa di Mercurio in opposizione. Non è il momento delle certezze, ma dell’adattamento.

Amore: sensibili, ma un po’ scoraggiati.

Lavoro: non intestarditevi su una sola via.

Fortuna: altalenante, come l’umore.

Il consiglio del giorno: accettate l’imperfezione come parte del viaggio.

Voto: 6 e mezzo – Serve flessibilità, non formule magiche.