L'oroscopo del giorno di giovedì 7 gennaio 2021 si presenta subito con una bella novità: come vi avevo spoilerato ieri con oggi finisce la lunghissima e pesantissima sosta di Marte in Ariete. Ogni due anni Marte, pianeta delle energie, fa una sosta di sei mesi, quindi questo non è una novità. Marte, giusto per ricapitolare, è il pianeta legato alle energie che vanno dalla forza fisica, alla rabbia, al sex appeal, fino alla sicurezza in se stessi, alla determinazione e alla voglia di primeggiare. Marte è rimasto per sei mesi in sosta in Ariete, segno zodiacale che lo rappresenta e che quindi ha enfatizzato le sue caratteristiche.

L’oroscopo del giorno 7 gennaio

Marte in Ariete quindi è stato ancora più potente del solito e soprattutto ha messo in crisi maggiormente, come se ce ne fosse stato bisogno, i pianeti nel segno del Capricorno. Quindi, per capirci, Marte in Ariete ha amplificato il bisogno di essere ascoltati, la frustrazione, la voglia di rivalsa e la rabbia, il tutto in una situazione già piuttosto critica dopo le congiunzioni in Capricorno che hanno caratterizzato il 2020. Da oggi Marte in Toro ricomincia il suo percorso classico quindi starà in un segno zodiacale circa 45 giorni e, nello specifico in questo segno, sembrerà prendersi un po' di riposo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Che devi farci Ariete? Se la maggior parte delle persone non riconosce il tuo senso dell’umorismo tu non puoi davvero farci molto! Ma siccome io sono la tua astrologa del cuore e non voglio che tu finisca come Fedez, che ha fatto arrabbiare il suo sponsor per alcune battute fuori luogo, ti consiglio di rispettare l’influenza strana che ha Mercurio su di te e pensarci un po’ di più prima di parlare a vanvera!

Amore: sono le ultime possibilità per dichiararti… non sprecarle! Lavoro: non c’è nulla da fare: a te questa storia che bisogna lavorare per guadagnare soldi proprio non ti va giù! Salute: in ribilanciamento energetico: potresti sentirti meno carico del solito. Il consiglio del giorno: perdi il favore di Marte: cerca di non strafare troppo e ricordati di andare a letto un po’ prima (Capodanno è passato già da una settimana!).

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La Luna che ti entra in opposizione ti rende dello stesso umore del gatto turco filmato da una ragazza su internet. Il micio, visibilmente nervoso, graffia tutti quelli che gli si avvicinano a portata minima di zampa senza apparente motivazione! Con te, oggi, dobbiamo fare la stessa attenzione e tenerci a distanza di sicurezza! Attento a Marte: le energie in esubero devono essere gestite al meglio!

Amore: giornata instabile: cerca di dire qualche dolcezza in più! Lavoro: gestisci bene lo stress e tiri dritto come se vedessi rosso! Salute: decisamente preda del nervoso! Il consiglio del giorno: allenati a sorridere e non ti attaccare al pacco di biscotti che hai in credenza!

Voto 5 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Timidi lampi di una Venere che inizia a levarsi dalle balle vi fanno finalmente convincere che sarà presto il momento giusto per la vostra ribalta! Siete quasi tentati di ordinare la, oramai leggendaria, crema per il visto di Sua Maestà Regina Elisabetta che, in tutti questi anni, l’ha tenuta fresca e bellissima. Fidatevi: non avrete nemmeno bisogno di questa panacea di bellezza una volta che Venere vi avrà lasciato in pace!

Amore: per il momento, nemmeno il vostro cagnolino vi si fila. Lavoro: avete tutto pronto per il vostro prossimo progetto da portare a termine! Salute: un po’ tesi! Fate una passeggiata rilassante. Il consiglio del giorno: portate in tintoria i vostri abiti migliori. Presto ne avrete bisogno per tornare a calcare le scene con stile!

Voto 7 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Tranquillo Cancretto, non hai bisogno di scavare un tunnel sotterraneo come ha tentato di fare la l’uomo in Tijuana per raggiungere l’amante: Luna e Marte stanno, finalmente, per lasciare le quadrature e per regalarti un po’ di respiro! Sembra davvero che tutta la pressione che hai provato in questo periodo stia finalmente per dissiparsi come dei nuvoloni neri di tempesta scacciati dal vento!

Amore: tieni alla larga tutti i possibili drammi: non ti servono. Lavoro: hai ancora qualche reticenza a riprendere il solito ritmo! Salute: in netto miglioramento: finalmente riesci ad utilizzare le tue energie! Il consiglio del giorno: ricordi tutti i piani ed i progetti che avevi fino a qualche tempo fa ma che non riuscivi nemmeno ad iniziarli per le scarse energie? Ecco: è giunto il momento di ripensarci!

Voto 8 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Un papà americano, nel tentativo di riempire i suoi bambini di neve, per gioco, si è visto crollare addosso il gazebo pieno di neve! (Quando il karma ti anticipa…!). Anche tu Leone, cerca di stare attento ai tuoi tentativi scherzosi di fare i dispetti: Marte passa da una posizione favorevole ad una completamente inibente: passi così da un agile felino della savana ad un placido siamese narcolettico in cerca del divano.

Amore: coccole solo e soltanto se te le fanno gli altri. Lavoro: questi “compiti facili facili” che ti hanno sbolognato sembrano complicarsi sempre di più. Salute: sei un po’ più nervoso ed insofferente del solito. Il consiglio del giorno: qualcuno parla alle tue spalle o ti critica di continuo? La soluzione è un bel paio di cuffie insonorizzanti ed una replica del concerto degli AC/DC nelle orecchie.

Voto 6 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Chi fa da se, fa per tre. Tu Verginella sei un asso nelle soluzioni pronte all’uso e, sono certa, il papa che ha fatto nascere suo figlio assistendo la compagna dietro l’unica guida dell’infermiera via videochiamata era sicuramente del tuo segno! Marte volge a tuo favore e va ad unirsi a Mercurio in una danza che ti dona sicurezza e sfacciataggine utile ad arrivare dove vuoi!

Amore: senti che la tua voglia di isolamento sta cedendo il passo a qualcosa di più dolce. Lavoro: irriducibile, rispondi alle mail del lavoro direttamente dal cellulare. Salute: ti sembra di svegliarti carica come un iPhone rimasto attaccato alla corrente tutta notte! Il consiglio del giorno: resisti all’irrefrenabile impulso di metterti in tenuta da spedizione casalinga pronta a scrostare anche le fughe del mosaico che hai in bagno: a qualcuno la tua improvvisa voglia di combattere il disordine potrebbe non andare proprio a genio.

Voto 8 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Rihanna si è arrabbiata con una fan che le ha chiesto quando avrebbe finalmente fatto uscire il nuovo album (dopo mesi e mesi di attesa…!). Come lei, anche a te nessuno ti deve metter fretta. Hai ricevuto ora un po’ di pace da Marte che, levandosi dall’opposizione, ti consente ora di rimetterti alla scrivania per lavorare sulle tue cose! Che nessuno si azzardi a chiederti di rispettare le scadenze!

Amore: qualcosa, nel comportamento del tuo partner, proprio non ti convince. Lavoro: studi da lontano le situazioni per capire se metterti in gioco oppure no. Salute: in lenta ma inesorabile ripresa. Il consiglio del giorno: crea una scaletta in crescendo, includendo le cose da fare. Non affaticarti sin da subito e rispetta i tuoi tempi!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La Luna di oggi ti rende empatico e delicato, come il cervo che, durante una nevicata, ha scortato per il sentiero sicuro, una macchina rimasta incastrata sotto le nevi. Marte, d’altro canto, ti sta mettendo un po’ di bastoni fra le ruote ma sei nel mood giusto per prendere tutto con cautela, senza farti prendere dal panico. E riesci pure a trovare la forza d’animo per aiutare gli altri! Così ti voglio!

Amore: accudente, stringi al petto la persona che ami. Lavoro: metti tutto te stesso per dare il meglio, anche quando le tue energie e la concentrazione sono a zero. Salute: giovi di una Luna a tuo favore che spinge al massimo le tue emozioni. Il consiglio del giorno: appoggia la penna, reale o virtuale che sia, e dai libero sfogo alle tue sensazioni e alle tue emozioni.

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La Nuova Zelanda ha scelto di cambiare una parte del suo inno nazionale per renderlo più inclusivo e rispettoso delle minoranze etniche del paese. Questo senso comunitario e di riconoscimento degli altri, in modo anche affettuoso, risuona anche tanto con te, Sagittario, che se solo potessi faresti in modo di allargare la tua famiglia rendendola più numerosa della popolazione di uccelli kiwi!

Amore: baci chiunque, da lontano, in videochiamata o via emoji! L’amore va condiviso e, soprattutto, comunicato! Lavoro: ti diverti persino alla scrivania, mescolando e riordinando tutte le carte. Salute: in linea, puoi permetterti anche di addentare un po’ di torrone che è rimasto. Il consiglio del giorno: le emozioni forti ti sono concesse e… puoi anche farle provare agli altri! Non darti limiti nel tuo corteggiamento spietato! Parola d’ordine: stupire.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La scelta più corretta, a volte, è quella di farsi i fatti propri e lasciare fuori dalla porta tutto, anche la connessione del cellulare. Come il calciatore Nicolò Zaniolo, che ha scelto di porre una fine a tutte le tiritere sui social, privandosi di ogni account sui portali, anche tu, Capricorno mio, dai ascolto al saggio Mercurio che ti consente di tirarti fuori da ogni querelle inutile sui portali virtuali!

Amore: ti stai addolcendo sempre più, ogni giorno che passa. Lavoro: a te il ritorno in ufficio non ha causato alcun scompenso. Salute: il livello di energie è pericolosamente alto! Il consiglio del giorno: comprendo che tu abbia riacquistato improvvisamente la voglia di giocare e di provare allegria ma mettersi a fare il castello coi cuscini del divano alla tua età…!

Voto 8 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Luna quadrata e umore nero come il carbone che ti ha portato la Befana? Nessun problema! A Tokyo è disponibile un hotel per le persone tristi e malinconiche o, in alternativa, se Marte ti rende rabbioso potresti anche infilarti in una rage room e spaccare tutto il distruttibile con mazzola e martello! Come vedi, c’è sempre un rimedio, anche per le giornate più buie!

Amore: insicuro se lasciarti andare alle avance di qualcuno oppure trattenerti! Lavoro: operativo ma con poca voglia di impegnarti! Salute: un po’ preso a male, ti distrai facilmente con qualsiasi cosa: dalla mosca volante alle nuvole in cielo. Il consiglio del giorno: allena la tua capacità di concentrazione con qualche cruciverba oppure tenendo il ritmo mentre fai qualcosa!

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questi ultimi tempi con la Venere opposta hanno il sapore agrodolce delle nostalgia! Se, per esempio, aveste voglia di sfogliare i vostri giornaletti con i fumetti che leggevate tempo addietro, sappiate che le strisce di Asterix ed Obelix verranno pubblicate nuovamente con nuove avventure! Felici eh?! Sapevo che qualche ricordo d’infanzia vi averebbe subito riportato di buonumore!

Amore: giocate a freccette con la foto del vostro ultimo ex… e questo la dice molto lunga. Lavoro: ascoltate distratti la ramanzina del capo: voi siete concentrati a farvi film mentali da Oscar. Salute: la Luna riesce a farvi sentire meglio anche con quella Venere quadrata! Il consiglio del giorno: componente poesie e poemetti sul vostro diario segreto e recitateli, ad alta voce, al vostro orsacchiotto preferito!

Voto 7 –