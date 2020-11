Nell'oroscopo di martedì 24 novembre godiamoci le ultime ore di una bella Luna nel segno dei Pesci che sembra danzare insieme a Nettuno, il suo pianeta dominante che porta anche alla spiritualità più intensa. Intanto proprio oggi Venere, pianeta dell'amore ma anche della femminilità, si trova in opposizione alla Lilith, la Luna nera, simbolo di indipendenza che trasgredisce. L'amore, soprattutto per i segni d'acqua, va oltre la tradizione e le sue forme rassicuranti.

L’oroscopo del giorno 24 novembre

Anche Mercurio, pianeta del pensiero, oggi si trova in trigono perfetto a Nettuno: l'intelletto è pronto a voli pindarici che possono essere utili però sia per ritrovare empatia ed emozioni ma anche per dare ampio spazio alle idee. Si sa che nei momenti difficili la cosa migliore è riuscire a pensare fuori dagli schemi!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non ti tiri mai indietro, soprattutto quando sai benissimo che il tuo aiuto potrebbe fare la differenza! Ti sei anzi proposto per posare per il calendario delle mogli dei calciatori e fare del bene devolvendo tutto in beneficenza assieme a loro! Venere, ora che non è più contraria, riesce anche a farti sentire più figo del solito: era ora!

Amore: ritrovi il coraggio che avevi perso prima e riesci finalmente a farti avanti! Lavoro: non riesci a resistere a metterti in competizione con te stesso per dare il massimo!Salute: nettamente in miglioramento! Il consiglio del giorno: mandare messaggini provocanti al partner potrebbe essere un buon passatempo per aiutarvi a rinsaldare il vostro rapporto!

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Se M¥SS KETA canta senza filtri nei suoi ultimi album questo non significa che tu debba prenderla d'esempio! Mercurio, nel tuo caso, è proprio opposto e non ti consente di uscire troppo fuori dalle righe! Potresti fare grossi danni se dici la cosa sbagliata! Prendi tempo, avviluppati nella tua copertina e prenditi una giornata di totale riposo in attesa di miglioramenti!

Amore: qualche incomprensione potrebbe rovinarti l’umore. Lavoro: di vita giornaliera potrebbe renderti un po' confuso! Porta pazienza! Salute: affronti tutte le magagne giornaliere con un aplomb invidiabile. Il consiglio del giorno: gira con un libretto di barzellette e freddure sempre in tasca: hai bisogno di qualche sorriso in più oggi!

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Mentre nelle serie TV ci sono personaggi che inspiegabilmente tornano dal passato, voi potreste assistere al ritorno di qualche vostro ex ancora innamorato di voi! Venere potrebbe farvi brutti scherzi, soprattutto se decidete di cedere alla tentazione! Girate al largo da ogni possibile caduta di stile: restate aperti al nuovo e ricordate di non fare errori che potrebbero diventare pentimenti.

Amore: attenti agli errori di valutazione. Lavoro: siete talmente preparati che, se la macchinetta del caffè dovesse essere rotta, voi sfoderate la moka che vi portate sempre appresso. Salute: riguadagnato il buon umore a fine giornata. Il consiglio del giorno: affrontate la giornata a piccoli passi: la Luna non vi consente da subito di fare grandi cose! Andate con calma.

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

È arrivato il momento di nuovi duetti nel mondo della musica! Abbiamo ad esempio le bellissime Dua Lipa e Miley Cyrus che hanno da poco lanciato la loro nuova canzone! Questa Venere a favore, assieme ad una Luna che riesce a metterti di buon umore, potrebbe invogliare anche te a cercare un partner di canzone… oppure potresti dedicarti alla ricerca di qualcuno a cui dedicare “All I want for Christmas is you”!

Amore: ritrovi la voglia di metterti in gioco con i sentimenti. Lavoro: la sveglia, la mattina, non è più un problema! Salute: ti svegli pimpante e di buon umore! Il consiglio del giorno: se sei single, non vedo perché non installare nuovamente Tinder o app che possa aiutarti a rompere il ghiaccio più facilmente (a distanza di sicurezza sul divano di casa tua!)

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Purtroppo la friendzone è una situazione che può capitare anche a te, più o meno come successo a Tommaso Zorzi! Il gieffino, pur avendo dichiarato la sua passione per il cantante Enrico Nigiotti, si è ritrovato con tweet di ringraziamento in stile "grazie, ma anche no” ed ha dovuto incassare il rifiuto. Anche per te questa Venere quadrata potrebbe non portare troppi successi, porta pazienza e aspetta il tuo turno!

Amore: aspetta prima di prenotare la chiesa per il matrimonio! (Siete ancora al primo caffè!) Lavoro: oggi nemmeno il computer dell'ufficio vuole risponderti! Salute: pianifica una corsetta al parco prima di cena! Il consiglio del giorno: bellezza ed eleganza si dimostrano anche nell'incassare un "no". Dimostra la tua regalità anche in questo frangente!

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Venere ti fa apparire bellissima, la Luna opposta invece rende rari e molto preziosi i tuoi sorrisi! Almeno quanto la rarissima orchidea di Tulcan a rischio di estinzione! Non temere però: la luna cambierà velocemente segno ed entrerà in una posizione meno negativa rendendoti più rilassata e disposta ad aprire il cuore a chi si mostra paziente.

Amore: è una giornata piena di dubbi, cerca di non decidere proprio oggi! Lavoro: posticipa le riunioni di zoom dopo mezzogiorno: hai assolutamente bisogno di ingranare con calma!Salute: il nervosismo se ne andrà sicuramente dopo il dolcetto del pranzo. Il consiglio del giorno: porta dietro il tuo libro preferito e sfoderalo ogni volta che hai bisogno di cinque minuti di pausa.

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La tua forza sta nella comunicazione: sei molto meglio di due colossi del marketing come Taffo e Lidl che si danno battaglia sui social a colpi di battute e di trovate leggendarie a scopo pubblicitario! Con questo Marte opposto non puoi a girare con gli sforzi ma puoi sempre lanciare frecciatine e battutine seduta sul sofà di casa dal tuo smartphone!

Amore: c'è chi adora le tue battute pungenti! Lavoro: il daily business ti annoia, avresti bisogno di qualche nuovo stimolo! Salute: un po' sottotono per colpa della Luna. Il consiglio del giorno: il malumore potrebbe portarti a discussioni inutili con il partner o con la famiglia. Opta per un paio di cuffie e qualche canzone che adori per estraniarti dalle provocazioni.

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Più furbo dei gabbiani di Bristol che, grazie all'abitudine dei giovani studenti, hanno imparato che conviene loro attendere che i ragazzi vadano in pausa per planare sui loro tramezzini e guadagnarsi il pranzo! Mercurio ti rende sgamato mentre Venere, quatta quatta, fa in modo che gli sguardi dei tuoi fan non si perdano nemmeno un tuo movimento! Sei davvero affascinante!

Amore: un tuo sguardo può scegliere anche il cuore più indurito! Lavoro: ti proponi attivamente per ogni nuovo progetto che ti stuzzica! Salute: potresti provare un po’ di nervosismo a fine giornata! Il consiglio del giorno: partecipa a qualche challenge di Tik Tok: i tuoi fan non vedono l'ora di riempirti di like!

Voto 8 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

In men che non si dica, oggi, ti troverai più chiacchierato del famigerato topolino apparso, probabilmente per errore, in una scena della serie "The Crown"! La luna passa a tuo favore e ti mette la voglia di provocare e di fare notizia… Fortunatamente Mercurio è dalla tua e ti impedisce di fare passi falsi che ti renderebbero ridicolo. Lo scopo di oggi? Stupire, ovviamente!

Amore: sai giocare benissimo con il tuo sex appeal! Lavoro: farei fatica ad ingranare la marcia ma poi, dopo la pausa pranzo, ti rimetti in carreggiata. Salute: tranquillo: la luna storta se ne andrà velocemente e potrai riprendere la tua voglia di sorridere! Il consiglio del giorno: metti la modalità aereo al telefono appena arrivo in ufficio: non devono assolutamente arrivarti i messaggi che potrebbero innervosirti prima del caffè di mezzogiorno!

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Se a Gionata Boschetti, in arte "Sfera Ebbasta", hanno dedicato una piazza Cinisello Balsamo a te, Capricorno, non possono che intitolare un'intera città dedicata alla enorme pazienza che stai dimostrando per sopravvivere a questo Marte quadrato! È pur vero che grazie a questa Venere non hai di che lamentarti troppo: l'amore va molto meglio e le coccole sono veramente gradite!

Amore: finalmente sei avvicinabile, non più come qualche giorno fa quando sembravi un orso arrabbiato!Lavoro: dovresti imparare a prendere il lavoro con più leggerezza: aumenterebbe la tua produttività e ti migliorerebbe l’umore! Salute: ondate di nervosismo inutile potrebbero coglierti verso sera.Il consiglio del giorno: hai mai provato a lavorare a maglia? Potrebbe essere il periodo giusto per trovare un passatempo produttivo da portare avanti nelle serate più noiose!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Vorresti essere veloce come i nuovi Mac con i loro chip di ultima generazione, peccato però che Mercurio non siamo molto d'accordo e ti rallenta nei calcoli e nei ragionamenti più semplici come se fossi disconnesso da Internet! E dal canto suo vuole metterti alla prova: sarai in grado di superare la giornata senza imbastire scenate di gelosia?

Amore: il rapporto oggi sembra una corsa ad ostacoli. Lavoro: scarica lo stress in eccesso. Salute: guadagnerai nuove energie a partire dal pomeriggio grazie alla Luna! Il consiglio del giorno: impara a respirare e a contare fino a 10 prima di ribattere colpo su colpo alle critiche che ti vengono mosse!

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Avete un cuore grande, anzi grandissimo! Come la signora Rosa che ha deciso di offrire ai migranti appena sbarcati acqua e cibo per aiutarli a superare il difficile momento! Luna favore, e Venere altrettanto, vi aiutano ad apparire ancora più buoni e dolci del solito! Caratteristiche che non fanno altro che attrarre il principe azzurro giusto verso di voi!

Amore: … Questo principe azzurro assomiglia tremendamente al protagonista di "50 sfumature di grigio” (soprattutto per i gusti singolari!) Lavoro: siete più organizzati del CERN di Ginevra. Salute: di ottimo amore! Il consiglio del giorno: avete mai pensato di cambiare fragranza? Un lieve cambio di nuance olfattiva potrebbe servirvi per massimizzare il vostro charme!

Voto 8 +