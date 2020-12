Nell'oroscopo di venerdì 17 dicembre 2020 insisterò nel raccontarvi di questo importante passaggio di Saturno nel segno dell'Acquario. Saturno è un pianeta del rigore della durezza e della programmazione logica: mentre in Capricorno mi venivano esaltate le caratteristiche di chiusura e di conservatorismo, in Acquario diventa una freddezza rivoluzionaria di chi taglia i legami e gli impedimenti. Sia il Capricorno che l'Acquario sono due segni zodiacali nei quali Saturno è molto potente ma in due modalità molto differenti perché in Capricorno Saturno è indurito da Marte mentre nell'Acquario è ampliato da Nettuno.

L’oroscopo del giorno 17 dicembre

Perché la Luna che cade nel segno zodiacale dell'Acquario oggi sembra voler festeggiare il passaggio di Saturno da Capricorno ad Acquario di questi giorni. Questo passaggio diventerà ancora più importante nel solstizio d'inverno con la congiunzione tra Saturno e Giove.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Le discussioni non le eviti, anzi, ti ci butti a pesce come se fossero l’occasione che aspettavi per dare sfogo a questa accoppiata scoppiettante di Marte e Mercurio a tuo favore. E se qualcuno volesse anche solo lontanamente azzardarsi a risponderti di traverso, ti presenti con un discorso scritto e redatto a macchina come la Littizzetto in risposta all’indignazione di Wanda Nara. A te non la si fa!

Amore: piccante, magari con un paio di slippini assolutamente sexy! Lavoro: intraprendente, se facessi votare le tue idee al consiglio di amministrazione sarebbero tutti pronti a darti il nulla osta. Salute: hai voglia di qualcosa di nuovo e ti lasci convincere da qualche proposta fuori dal normale. Il consiglio del giorno: esplora nuovi gusti musicali facendo “zapping” fra le playlist di YouTube.

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Confuso dall’invenzione di alcune paline di ormeggio delle gondole innovative che, a Venezia si sono dotate di caricatori per cellulari. Meglio la praticità oppure la tradizione? La Luna di oggi ti pone questioni simili e, nel frattempo, Giove ti convince che uno scacchetto di torrone con incarto natalizio sia la soluzione giusta per ogni dilemma!

Amore: recuperi punti… vedi di non sprecarli!Lavoro: ti limiti ad annuire durante le riunioni. Cerca almeno di farlo a webcam avviata! Salute: un po’ stanco… colpa della Luna! Il consiglio del giorno: “canta che ti passa” non è solo un modo di dire. Allena l’ugola con nuove canzoncine natalizie per allietare i vicini!

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Le vostre questioni amorose sono più discusse delle emozioni provate da Tommaso Zorzi per Francesco Oppini. Questa Venere non lascia spazio e vi riempie di dubbi ed insicurezze inibendo la vostra solita parlantina che, solitamente, riesce ad agganciare chiunque. Fatevi ispirare da una Luna a favore e pensate al vostro equilibrio, lasciando perdere quello degli altri.

Amore: se ne riparla nell’anno nuovo, sì?! Lavoro: chiamano il vostro ufficio ma voi siete già fuori da un pezzo. Salute: prendete tutta la giornata con profonda filosofia. (Sperando non sia una branca del nichilismo…) Il consiglio del giorno: adotta un’espressione da poker per sopravvivere a tutti i commenti che ti innervosiscono: adotta la tecnica dell’ignorare. Funziona sempre!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Saturno molla la presa e la Luna gli sta dietro. Con questa pressione che viene a mancare su di te riesci, timidamente, ad immaginare scenari e momenti meno caustici e pieni di emozione. Ti consiglio, per questo, di dare un’occhiata al nuovo catalogo di Netflix per il prossimo anno, si vocifera qualche serie più fantasiosa e magica che potrebbe interessarti! (Spoiler: le Winx!).

Amore: se riescono a farti ridere riescono anche a conquistarti. Lavoro: ti chiedono supporto in questioni che non hai mai seguito… non tirarti indietro! Affrontale con curiosità. Salute: momento di distensione: concediti un momento di relax. Il consiglio del giorno: godi del momento di preparazione al Natale per lasciarti andare nuovamente alle emozioni!

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Mercurio e Marte sono dalla tua mentre la Luna si mette in posizione opposta. Tutti insieme ti danno lo stesso fascino dell’eruzione dell’Etna: fantasmagoricamente affascinante ma anche terribilmente pericoloso. Colpa dell’umore che potrebbe vacillare ti lasci andare a qualche pesante sclerata contro qualcuno che ha avuto la sfortuna di passarti davanti…!

Amore: la gelosia accende l’interesse. Lavoro: non accetti dei no come risposta. Salute: abbacchiato, evita di sfogare la sensazione scomoda con qualche arrabbiatura inutile. Il consiglio del giorno: se è finalmente arrivato il sacco da boxe che hai comprato durante i saldi, questo è il giorno giusto per iniziare a metterlo in pratica.

Voto 6 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

No, Vergine. Usare colori così forti per il tuo make-up non ha scusanti. Soprattutto se segui il trend del Blu Kandinsky in contrasto con toni del rosso o del rosa. Ti ricordo che il tuo fascino non ha bisogno di orpelli inutili, a noi piaci per la tua naturalezza e per il tuo divertente cinismo! Evita il troppo!

Amore: qualche capriccio potrebbe intesire i rapporti. Lavoro: ritardi nelle consegne di fanno perdere le staffe. Salute: sensazioni di scomodità un po’ diffusa. Il consiglio del giorno: usa la Mindfulness per resettare i momenti di stress!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La tua dolcezza ripaga e ripagherà sempre! Questa Luna a tuo favore non solo ti garantisce un po’ di sollievo ma ti regalerà sicuramente buone emozioni fino a farti (quasi) commuovere. Come per il professore in DAD ringraziato pubblicamente dagli alunni con una sorpresa su Zoom, anche tu otterrai finalmente i riconoscimenti che meriti! (Tieni pronto il tuo discorso per i ringraziamenti speciali).

Amore: più dolce del solito, consenti a chi ti fa la corte di avere una chance con te. Lavoro: astuta, riesci a rigirare ogni occasione scomoda a tuo favore! Salute: al top, prendi con ottimismo ogni occasione! Il consiglio del giorno: indossa un abito di qualche anno fa e stupisciti di come ti stia ancora benissimo!

Voto 8 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Benché tu sia l’esperto in merito a segreti e codici segreti, devi ammettere che non sai siano riusciti a decifrare l’ormai risolto alfabeto segreto di Zodiac. Colpa della Luna che rende meno tranquilli i tuoi pensieri, sottosopra a causa delle emozioni ballerine. Dalla tua hai comunque ancora Giove che potrebbe darti qualche piccola gioia!

Amore: carica sessuale al massimo! Lavoro: non mettere alla prova i tuoi colleghi con delle richieste assurde… non ci fai una bella figura. Salute: ti svegli con il piede storto, attenzione a non farti influenzare da un brutto risveglio. Il consiglio del giorno: tieni spento il cellulare almeno fino a quando non esci di casa: prendila con calma!

Voto 6 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Tante emozioni per te, Sagittario. Stai già pregustando il Natale come un bambino che ha sempre fatto il buono e che ha chiesto a Babbo Natale una nuova Playstation 5, sicuro che non verrà deluso. Bella la posizione di Venere: aiuta le emozioni e ti permette di poter condividere questo prossimo periodo di feste con qualche batticuore dolce e speziato!

Amore: Marte in connubio rende calda ed accogliente la camera da letto. Lavoro: non ci sono dubbi: sei tu il vero impiegato del mese! Salute: oggi sorridere ti viene più che naturale! È quasi un must! Il consiglio del giorno: se è vero che in questo periodo siamo tutti più buoni, puoi anche permetterti di mandare almeno un messaggino di auguri anche a quelli che si sono comportati male con te…! Non portare rancore.

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Preoccupato per la tua linea, le stai studiando tutte per poter arrivare al giorno di Natale con qualche chilo in meno (da poter recuperare liberamente con qualche fettina in più di dolce!). Benché Giove ti renda goloso e ti faccia venire l’acquolina in bocca ogni volta che passi di fronte a qualche pasticceria, usi la freddezza di calcolo di Mercurio in avvicinamento per mantenere il controllo!

Amore: ricevi messaggini di auguri un po’… osé! Lavoro: la gestione dei colleghi (e dei drammi da scrivania) è il tuo forte. Salute: l’abbandono della Luna ti scompensa un po’. Il consiglio del giorno: cerca di non stravolgere ogni cinque minuti i tuoi piani in merito al pranzo di Natale! Stendi nero su bianco la lista della spesa.

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Inizi ad avvertire una leggera pressione, come se improvvisamente ci fossero responsabilità che si palesano senza preavviso nella tua vita. Saturno entra in casa e inizia a criticare tutto come una vecchia suocera sola e tu, con la Luna dalla tua, decidi di iniziare la convivenza offrendogli un caffè. Ricorda: una pressione crescente può avere effetti insperati (vedi i diamanti!).

Amore: Venere ti guarda maliziosa da dietro un ventaglio da geisha. Lavoro: recuperi benissimo anche i complain peggiori da parte dei clienti. Salute: intraprendente! Non ti lasci scoraggiare da niente! Il consiglio del giorno: Mercurio ti stimola: crea rebus e indovinelli nei biglietti d’auguri per fare qualcosa di insolito.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere e Mercurio opposto hanno una strana influenza su di voi. Vi costringono a fare incetta di dolci di ogni tipo: Pandoro, Panettone, Torrone e persino struffoli e panpepato. Se il cielo decide di privarvi di dolcezze e abbracci caldi caldi voi correte ai ripari con qualche zucchero in più! Se deve essere una giornata difficile voi avete bisogno di piccoli premi per ogni ostacolo che superate!

Amore: tenere il broncio non vi aiuterà a risolvere le situazioni critiche…! Lavoro: fissate il muro dietro il pc come se fosse la cosa più interessante che abbiate mai visto! Salute: un po’ sotto tono… Il consiglio del giorno: non abbiate paura di prendere con calma la giornata. Meglio prendervi tutto il tempo necessario che arrabattarsi per fare tutto in fretta!

Voto 5 +