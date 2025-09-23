L’oroscopo di mercoledì 24 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: come un terreno sconnesso, meglio andarci con passo felpato.
Lavoro: gira come un labirinto, ma la via d’uscita c’è, anche se ben nascosta.
Fortuna: intermittente come un semaforo bloccato sul giallo.
Il consiglio del giorno: accetta il caos con grazia: anche il disordine ha il suo ritmo.
Voto: 5 e mezzo – in bilico, ma ancora in piedi.
Toro
Amore: magnetico come un duetto che fa venire i brividi.
Lavoro: strategico come una partita a scacchi sotto le stelle.
Fortuna: nascosta dietro un angolo, pronta a sorprenderti.
Il consiglio del giorno: ascolta le emozioni come fossero un vinile vintage: ogni fruscio ha un senso.
Voto: 7 – sensuale, ma sotto pressione.
Gemelli
Amore: educato, ma con quel tocco spicy che conquista.
Lavoro: ordinato come un armadio di Marie Kondo.
Fortuna: regolare come l’orologio del Big Ben.
Il consiglio del giorno: fate della classe la vostra firma.
Voto: 8 – impeccabili e brillanti.
Cancro
Amore: tenero come una carezza dopo una lunga attesa.
Lavoro: in stand-by, ma con ottime premesse.
Fortuna: soffusa, come una luce notturna che ti accompagna nel buio.
Il consiglio del giorno: smetti di pensare e inizia a sentire.
Voto: 5 – introspettivo ma potente.
Leone
Amore: si accende con un “ti penso” sussurrato bene.
Lavoro: comunicativo come un podcast virale.
Fortuna: sonora come un applauso ben meritato.
Il consiglio del giorno: scegli le parole come se fossero gioielli.
Voto: 8 e mezzo – magnetico e ispirato.
Vergine
Amore: resistente come un paio di sneakers da corsa.
Lavoro: produttivo come un planner colorato.
Fortuna: costante come una sessione di yoga quotidiana.
Il consiglio del giorno: il benessere è la tua nuova religione.
Voto: 8 + – instancabile e luminosa.
Bilancia
Amore: armonioso come un minuetto.
Lavoro: elegante come una firma su carta pergamena.
Fortuna: leggera come un profumo d’altri tempi.
Il consiglio del giorno: trasforma ogni gesto in un atto di bellezza.
Voto: 8 e mezzo – sei una poesia in equilibrio.
Scorpione
Amore: profondo come una grotta piena di tesori nascosti.
Lavoro: strategico come un piano da vigilante notturno.
Fortuna: potente come un’alleata invisibile.
Il consiglio del giorno: segui l’intuito, ma lascia spazio alla tenerezza.
Voto: 8 – dark con una dolcezza disarmante.
Sagittario
Amore: curioso come un esploratore con la bussola del cuore.
Lavoro: inarrestabile come una cascata di post-it.
Fortuna: espansa come un atlante ancora tutto da scoprire.
Il consiglio del giorno: segui la rotta delle emozioni, ti porterà lontano.
Voto: 8 – pronto al decollo.
Capricorno
Amore: sottotraccia, ma irresistibile.
Lavoro: confuso come un puzzle appena iniziato.
Fortuna: sudata, ma arriva.
Il consiglio del giorno: lascia che il tuo corpo parli prima della mente.
Voto: 5 e mezzo – istintivo e umano.
Acquario
Amore: razionale ma irresistibile, come un algoritmo perfetto.
Lavoro: determinato come un dibattito vinto in partenza.
Fortuna: concreta come un verdetto definitivo.
Il consiglio del giorno: affidati alla logica, ma ogni tanto sogna.
Voto: 8 – tagliente e brillante.
Pesci
Amore: sbarazzino come un bacio rubato in discoteca.
Lavoro: rilassato, giusto per pagare l’affitto.
Fortuna: fresca come un mojito al tramonto.
Il consiglio del giorno: datevi il permesso di non prendere tutto sul serio.
Voto: 7 – ribelli, ma adorabili.