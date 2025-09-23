L’oroscopo di mercoledì 24 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Nell’oroscopo di mercoledì 24 settembre 2025 chi si aspettava una giornata noiosa, può mettersi in coda per trovare un buon amico col quale condividere pensieri ed emozioni. Il Sole in Bilancia è sollecitatissimo e noi molto emotivi.

Ariete

Amore: come un terreno sconnesso, meglio andarci con passo felpato.

Lavoro: gira come un labirinto, ma la via d’uscita c’è, anche se ben nascosta.

Fortuna: intermittente come un semaforo bloccato sul giallo.

Il consiglio del giorno: accetta il caos con grazia: anche il disordine ha il suo ritmo.

Voto: 5 e mezzo – in bilico, ma ancora in piedi.

Toro

Amore: magnetico come un duetto che fa venire i brividi.

Lavoro: strategico come una partita a scacchi sotto le stelle.

Fortuna: nascosta dietro un angolo, pronta a sorprenderti.

Il consiglio del giorno: ascolta le emozioni come fossero un vinile vintage: ogni fruscio ha un senso.

Voto: 7 – sensuale, ma sotto pressione.

Gemelli

Amore: educato, ma con quel tocco spicy che conquista.

Lavoro: ordinato come un armadio di Marie Kondo.

Fortuna: regolare come l’orologio del Big Ben.

Il consiglio del giorno: fate della classe la vostra firma.

Voto: 8 – impeccabili e brillanti.

Cancro

Amore: tenero come una carezza dopo una lunga attesa.

Lavoro: in stand-by, ma con ottime premesse.

Fortuna: soffusa, come una luce notturna che ti accompagna nel buio.

Il consiglio del giorno: smetti di pensare e inizia a sentire.

Voto: 5 – introspettivo ma potente.

Leone

Amore: si accende con un “ti penso” sussurrato bene.

Lavoro: comunicativo come un podcast virale.

Fortuna: sonora come un applauso ben meritato.

Il consiglio del giorno: scegli le parole come se fossero gioielli.

Voto: 8 e mezzo – magnetico e ispirato.

Vergine

Amore: resistente come un paio di sneakers da corsa.

Lavoro: produttivo come un planner colorato.

Fortuna: costante come una sessione di yoga quotidiana.

Il consiglio del giorno: il benessere è la tua nuova religione.

Voto: 8 + – instancabile e luminosa.

Bilancia

Amore: armonioso come un minuetto.

Lavoro: elegante come una firma su carta pergamena.

Fortuna: leggera come un profumo d’altri tempi.

Il consiglio del giorno: trasforma ogni gesto in un atto di bellezza.

Voto: 8 e mezzo – sei una poesia in equilibrio.

Scorpione

Amore: profondo come una grotta piena di tesori nascosti.

Lavoro: strategico come un piano da vigilante notturno.

Fortuna: potente come un’alleata invisibile.

Il consiglio del giorno: segui l’intuito, ma lascia spazio alla tenerezza.

Voto: 8 – dark con una dolcezza disarmante.

Sagittario

Amore: curioso come un esploratore con la bussola del cuore.

Lavoro: inarrestabile come una cascata di post-it.

Fortuna: espansa come un atlante ancora tutto da scoprire.

Il consiglio del giorno: segui la rotta delle emozioni, ti porterà lontano.

Voto: 8 – pronto al decollo.

Capricorno

Amore: sottotraccia, ma irresistibile.

Lavoro: confuso come un puzzle appena iniziato.

Fortuna: sudata, ma arriva.

Il consiglio del giorno: lascia che il tuo corpo parli prima della mente.

Voto: 5 e mezzo – istintivo e umano.

Acquario

Amore: razionale ma irresistibile, come un algoritmo perfetto.

Lavoro: determinato come un dibattito vinto in partenza.

Fortuna: concreta come un verdetto definitivo.

Il consiglio del giorno: affidati alla logica, ma ogni tanto sogna.

Voto: 8 – tagliente e brillante.

Pesci

Amore: sbarazzino come un bacio rubato in discoteca.

Lavoro: rilassato, giusto per pagare l’affitto.

Fortuna: fresca come un mojito al tramonto.

Il consiglio del giorno: datevi il permesso di non prendere tutto sul serio.

Voto: 7 – ribelli, ma adorabili.