L'oroscopo di lunedì 6 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di questo lunedì, 7 aprile, inizia con le idee chiare: la Luna in Leone e Marte molto energico.

Ariete

Amore: cerchi ammirazione e romanticismo come un film con la colonna sonora di Beyoncé.

Lavoro: domani sei il frontman della tua band, e la riunione è il tuo palco.

Fortuna: ti segue come un fan adorante sotto al palco.

Il consiglio del giorno: fatti valere, ma con stile.

Voto: 8 e mezzo, inarrestabile.

Toro

Amore: un po’ orso, ma fedele come il pane appena sfornato.

Lavoro: pragmatico come un contabile svizzero.

Fortuna: silenziosa ma presente, come la rete del Wi-Fi in una baita.

Il consiglio del giorno: concediti una pausa senza sensi di colpa.

Voto: 5+, calcolatore.

Gemelli

Amore: tra un ripensamento e un messaggio lasciato in sospeso.

Lavoro: ti senti in ritardo, ma in realtà stai solo riflettendo.

Fortuna: a ondate, come una playlist di Spotify.

Il consiglio del giorno: evitate il “revival” delle ex idee.

Voto: 7, work in (self) progress.

Cancro

Amore: coinvolgente come un bacio sotto la pioggia.

Lavoro: sei determinato come un attore che studia la parte della sua vita.

Fortuna: ti segue come una colonna sonora perfetta.

Il consiglio del giorno: ogni momento può essere memorabile.

Voto: 8, da protagonista con il cuore in fiamme.

Leone

Amore: caldo, frizzante, da limone sulla pelle e baci al tramonto. Domani sei un flirt ambulante.

Lavoro: vuoi solo pensare al relax, ma anche quando stacchi sei un leader carismatico.

Fortuna: ti abbraccia come una brezza marina che soffia a favore.

Il consiglio del giorno: scegli la leggerezza, prenota una fuga, indossa il costume più sgargiante e vivi come in una pubblicità di acque minerali.

Voto: 8, raggiante e contagioso.

Vergine

Amore: controllato come un cuore sotto chiave, ma pronto a battere forte per chi sa aspettare il tuo via libera.

Lavoro: tutto sotto check-list, ma con l’ansia da prestazione che ti fa girare come una trottola da scrivania.

Fortuna: arriva a ondate, ma solo se ti prendi una pausa caffè ogni tanto.

Il consiglio del giorno: non puoi fare tutto da sola, accetta anche un piccolo aiuto senza sentirti in difetto.

Voto: 7, stoica con grazia.

Bilancia

Amore: di nuovo sul podio, e questa volta con la fascia da reginetta del cuore.

Lavoro: stai iniziando a vedere i risultati delle tue fatiche, tieni la rotta.

Fortuna: il karma ti sta finalmente facendo l’occhiolino.

Il consiglio del giorno: prendi nota dei tuoi successi, anche quelli piccoli: servono nei giorni no.

Voto: 7, in fase di rinascita.

Scorpione

Amore: sei passionale, ma attento a non scottarti con le tue stesse fiamme.

Lavoro: domani serve sangue freddo e una buona dose di sarcasmo.

Fortuna: non ti gira contro, ma nemmeno ti applaude.

Il consiglio del giorno: prova a spegnere il fuoco con una battuta.

Voto: 5 e mezzo, affilato.

Sagittario

Amore: si riaccende la fiamma della curiosità e del desiderio.

Lavoro: finalmente hai di nuovo le idee chiare, come il cielo dopo un temporale.

Fortuna: segue l’entusiasmo.

Il consiglio del giorno: riparti da un sogno che avevi messo in standby.

Voto: 7 +, determinato e vibrante.

Capricorno

Amore: razionale ma presente, come una carezza data tra un meeting e l’altro.

Lavoro: preciso come un’equazione ben risolta.

Fortuna: ti appoggia… ma solo se non fai lo gnorri.

Il consiglio del giorno: fidati della tua pianificazione: funziona.

Voto: 8, metodico e vincente.

Acquario

Amore: in zona rossa, ma recuperabile.

Lavoro: si salva chi sa adattarsi.

Fortuna: sotto embargo.

Il consiglio del giorno: ogni tanto è meglio negoziare che ribellarsi.

Voto: 5, da decongestionare.

Pesci

Amore: siete irresistibili come una scena d’amore alla fine di una commedia romantica.

Lavoro: anche in modalità chill, fate colpo.

Fortuna: vi segue con discrezione.

Il consiglio del giorno: sfruttate questo charme naturale per far valere le vostre idee.

Voto: 8 – magnetici senza sforzo, una bellezza che parla d’anima.