video suggerito

L’oroscopo di domenica 27 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di domenica 27 aprile 2025 diamo il benvenuto alla Luna nuova in Toro! Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

La tua ambizione oggi brilla più di un bicchiere appena uscito dalla lavastoviglie col programma eco. Con Mercurio e Marte che ti spingono come un motorino truccato, hai la testa lucida e la voglia di arrivare dritto al punto. Un pò come chi si candida a sindaco solo per rifare il parchetto sotto casa: concreto, lungimirante e pure applaudito dal comitato genitori.

Amore: lo seduci a suon di sorrisoni.

Fortuna: ti da una strizzatina di fondoschiena.

Il consiglio del giorno: ricordati di innaffiare la piantina di basilico sul balcone.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Per te l’amore è come un vasetto di crema al cioccolato: da aprire con cura, annusare, gustare senza fretta e magari infilarci anche il dito. Con Venere che ti fa l’occhiolino e la Luna nuova nel segno, la felicità è spalmarla sul pane appena sfornato, fregandotene delle briciole che finiscono tra le lenzuola.

Amore: ti piace un sacco.

Fortuna: ti riserva le posate d’argento.

Il consiglio del giorno: invita gli amici ad un pranzo sul balcone.

Voto: 7 +

Gemelli

Con Mercurio e Marte che vi spalleggiano, siete come una formula in Excel: precisi, razionali e sempre con la risposta pronta. Difendete le cause giuste con grafici alla mano e una grinta che fa scuola. Ma attenti a non ridurre i sentimenti a celle da compilare: con Venere di traverso, l’amore non si lascia incasellare..anzi, le caselle, restano desolatamente vuote.

Amore: solo se vi stuzzica l’intelletto.

Fortuna: vi sentite più forti di Ironman.

Il consiglio del giorno: praticate il vostro sport preferito ma rigorosamente in solitaria.

Voto: 6 +

Cancro

Oggi, con la Luna tutta dalla tua parte, sei così premuroso che potresti offrire un caffè anche al corriere Amazon solo perché ti sembrava stanco. Hai quella dolcezza disarmante che ti fa rimboccare le coperte a chi si addormenta sul divano e ricordare a chiunque di portarsi una giacchetta, “che al tramonto rinfresca”. Il rischio? Che ti scambino per una mamma undercover. Trattieniti… ma solo un po’.

Amore: fai sentire tutti in una botte di ferro.

Fortuna: ha un sacco di buoni propositi.

Il consiglio del giorno: visto che le parole scarseggiano vai di abbracci che vai sul sicuro.

Voto: 7 +

Leone

Oggi, con la Luna storta, è una di quelle giornate in cui perfino le ciabatte sembrano aver fatto a botte tra loro. E sai che c’è, Leone? Va bene così. L’umore ballerino non è un reato. Solo, evita di trasformare ogni chiacchiera in una battaglia: con Marte nel segno e Mercurio che ti pompa, rischi di imporre regole anche su come si piegano i calzini.

Amore: come ti lamenti tu, nessuno.

Fortuna: ti vorrebbe più tranquillo.

Il consiglio del giorno: non bluffare anche se ti viene facile.

Voto: 5

Vergine

Oggi qualcuno finalmente riconosce la tua eterna crociata contro gli armadi in disordine. Le tue leggi su cosa tenere e cosa regalare diventano verità assoluta, e per un attimo ti senti la Marie Kondo del quartiere. Ti si stampa in faccia quel sorriso beato, tipo dopo aver piegato alla perfezione una pila di magliette. Merito della Luna, che oggi ti vuole operativa.

Amore: solo se ti fa sentire operativo.

Fortuna: vi fate una partita a carte.

Il consiglio del giorno: è domenica, lascia perdere le checklist e i programmi millimetrici: oggi si vive alla giornata.

Voto: 6

Bilancia

Cara Bilancina, con Mercurio che si diverte a metterti i bastoni tra le pieghe del planning, l’unica risposta possibile è la tua: classe con un tocco d’ironia. Gli imprevisti arrivano precisi come quell’amico goffo che rovista nel tuo armadio perfettamente piegato, cercando la camicia blu scuro da farsi prestare. Ma con Marte dalla tua parte, anche se i vestiti restano stropicciati, sfili sempre con fascino da passerella.

Amore: passi subito al dunque.

Fortuna: si prende carico di tutte le incombenze noiose.

Il consiglio del giorno: non demoralizzarti, hai un sacco di risorse!

Voto: 6 e mezzo

Scorpione

Scorpionaccio, oggi la Luna ti colora l’anima di nero pece e ti spinge a frugarti dentro con la delicatezza di un caterpillar. Ma basta con l’autocritica spietata: le emozioni vanno trattate come un vino d’annata, versato piano e lasciato respirare prima di assaggiarlo. Solo così potrai tirare fuori quel lato sensibile che tieni ben nascosto.

Amore: parti prima da quello per te stesso, il resto verrà di conseguenza.

Fortuna: è il personal trainer che tiene il conto delle tue flessioni.

Il consiglio del giorno: tieni la mente impegnata, proprio come fai con le mani quando cucini, per evitare che pensieri bruciacchiati rovinino il tuo pranzo.

Voto: 5

Sagittario

Marte ti mette il mondo ai piedi e la voglia di partire nello zaino, ma con Venere storta l’amore ha già cancellato il volo. Altro che selfie romantici mano nella mano: ti ritrovi a immortalare scimmiette impertinenti a Gibilterra, con quello sguardo giudicante che conosci bene… lo stesso della tua dolce metà ogni volta che dimentichi l’anniversario.

Amore: neanche con l’antistaminico.

Fortuna: ti fa venire strane idee.

Il consiglio del giorno: ripesca la Polaroid della cresima per immortalare momenti amarcord.

Voto: 6

Capricorno

Oggi, con la Luna nuova e Venere che ti spalleggiano, sei più coccolone e tradizionalista di un film d’amore anni ’90. Vuoi dimostrare che fai sul serio, magari con una colazione a letto a base di pancakes a forma di cuore. Su certe cose, però, non si transige: il cappuccino va rigorosamente con schiuma alta e la marmellata mai mescolata alla crema di nocciole.

Amore: le tue attenzioni sono dolcissime.

Fortuna: ti aiuta a gestire questo carico di emotività.

Il consiglio del giorno: che ne dici di stupire il tuo partner con una dolce gita sul Lago di Garda, pranzo compreso?

Voto: 8

Acquario

Con Mercurio dalla tua, ogni idea diventa un proposito brillante. Peccato che la Luna storta ti tratti come una banana dimenticata nel frullatore: vai a mille, senza controllo, e schizzi ovunque. Ma niente panico: anche se sembri in tilt, alla fine ne esce comunque uno smoothie tropicale interessante.

Amore: hai bisogno di un aggiunta di zucchero.

Fortuna: la tua lingua la batte in velocità.

Il consiglio del giorno: se hai in mente di fare annunci importanti, aspetta almeno un paio di giorni: poi non dire che non ti avevo avvertito!

Voto: 5 e mezzo

Pesci

Pesci innamorati… della vita, del gelato e perfino del profumo dell’erba appena tagliata. Con Venere che vi bacia la fronte e la Luna che vi fa le coccole, sognate a occhi aperti ma, anche a occhi chiusi, il mood resta lo stesso. Nei vostri sogni: picnic, mani intrecciate e margherite tra i capelli. Attenzione: rischio altissimo di eccesso di zuccheri.

Amore: Pablo Neruda rispetto a voi è un pivello.

Fortuna: pende dalle vostre labbra.

Il consiglio del giorno: avete già considerato una bella serenata sotto casa del vostro amato?

Voto: 8