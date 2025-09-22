L’oroscopo di martedì 23 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: hai bisogno di coccole come una pianta grassa d’acqua dopo un’estate torrida.

Lavoro: concentrato su di te, perdi facilmente la pazienza con gli altri: respira, conta fino a dieci.

Fortuna: bassa come il volume del cellulare quando stai aspettando una chiamata importante.

Il consiglio del giorno: distraiti con qualcosa di tenero, anche un video di panda potrebbe fare miracoli.

Voto: 5 — Ma con la possibilità di recuperare se abbassi le pretese.

Toro

Amore: desideri romanticismo in stile vintage, ma ti tocca spiegare cos’è una lettera scritta a mano.

Lavoro: tentato dalla delega selvaggia: sì agli aiutini, no all’anarchia.

Fortuna: scarsa, ma con sprazzi di genialità improvvisa.

Il consiglio del giorno: fai da te, ma con un pizzico di ironia.

Voto: 7 — Un po’ goffo, ma elegantemente in ripresa.

Gemelli

Amore: le emozioni passano prima dalla testa che dal cuore, ma arrivano eccome.

Lavoro: sapete vendere anche una risata come se fosse oro.

Fortuna: fluida come una presentazione in PowerPoint ben fatta.

Il consiglio del giorno: lasciate spazio anche all’improvvisazione.

Voto: 8 — Spavaldi, vincenti e decisamente sopra le righe.

Cancro

Amore: sei un abbraccio su due gambe, ma ti dimentichi di dirlo.

Lavoro: distratto come uno studente in aula senza Wi-Fi.

Fortuna: intermittente, come il segnale GPS in galleria.

Il consiglio del giorno: fai amicizia con un’agenda elettronica.

Voto: 5 e mezzo — Da festival mancato, ma sempre con il cuore acceso.

Leone

Amore: ti fai corteggiare come una star in vacanza.

Lavoro: sei il re del “ci penso domani”.

Fortuna: in stand-by, come il Wi-Fi in montagna.

Il consiglio del giorno: spegni tutto e concediti un pomeriggio detox.

Voto: 7 — Perché anche i leoni hanno bisogno di un’amaca.

Vergine

Amore: coinvolgente come una playlist curata alla perfezione.

Lavoro: precisa come un orologio svizzero con sensore di umidità.

Fortuna: ti segue come una newsletter settimanale.

Il consiglio del giorno: non aver paura di osare fuori dal tuo schema.

Voto: 8 — Inarrivabile, ma con stile.

Bilancia

Amore: ti muovi tra i cuori come un direttore d’orchestra tra gli archi: elegante, armonioso e magnetico.

Lavoro: costruisci progetti come cattedrali nel deserto che attirano pellegrini da ogni dove.

Fortuna: luccica come un diamante grezzo trovato nel fondo di una tasca dimenticata.

Il consiglio del giorno: rendi prezioso anche l’ordinario, perché oggi tutto ciò che tocchi ha il potenziale di diventare iconico.

Voto: 9,5 — Esteta del successo, con la mente da curatore e il cuore da artista.

Scorpione

Amore: seducente come una reliquia rara che brilla al primo sguardo, sai farti desiderare anche senza dire una parola.

Lavoro: annusi le opportunità come un segugio addestrato: fiuti l’oro anche sotto un mucchio di polvere.

Fortuna: ti segue come una moneta rara trovata in tasca nel momento giusto.

Il consiglio del giorno: apri quella scatola dimenticata da anni: potrebbe contenere una sorpresa d’oro.

Voto: 9 — Misterioso, carismatico e in odore di jackpot.

Sagittario

Amore: avventuroso come un flirt in aeroporto.

Lavoro: instancabile come il trolley a quattro ruote.

Fortuna: esotica, come una cartolina dal futuro.

Il consiglio del giorno: vai dove ti porta il cuore… e il passaporto.

Voto: 8 — Nessuno ti tiene, e per fortuna.

Capricorno

Amore: i sentimenti sembrano uno di quei quiz a trabocchetto: più pensi di sapere la risposta, più ti confondi. Ma il cuore, come un buon GPS emotivo, sa sempre dove vuole andare. Seguilo.

Lavoro: ti affidi a protocolli e procedure come fossero maniglie nei giorni di scosse. Hai bisogno di solidità, ma ricordati che anche l’improvvisazione può portare risultati brillanti.

Fortuna: è discreta, silenziosa, ma presente. Come una rete sotto il trapezio: magari non la vedi, ma se cadi, ti salva.

Il consiglio del giorno: concediti una pausa in cui ascoltare solo il tuo respiro. A volte, la risposta giusta arriva nel silenzio.

Voto: 7 — Pronto a tutto, ma con lo sguardo sempre sul manuale d’istruzioni.

Acquario

Amore: sorprendente come un like inaspettato.

Lavoro: strategico, come una trappola ben piazzata.

Fortuna: silenziosa, ma efficace.

Il consiglio del giorno: affidati al tuo istinto geniale.

Voto: 8 — Intelligente, imprevedibile, vincente.

Pesci

Amore: profondo come un abbraccio che non vuole finire.

Lavoro: ispirato, poetico, travolgente.

Fortuna: viaggia con voi, al guinzaglio dell’intuito.

Il consiglio del giorno: emozionatevi senza freni, ma non dimenticate la bussola.

Voto: 7+ — Cuori grandi in corpi piccoli, siete voi.