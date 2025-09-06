L’oroscopo della settimana dall’8 al 14 settembre 2025: Leone e Bilancia ammirati e intraprendenti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella settimana dall'8 al 14 settembre 2025 si sentiranno ancora gli effetti della appena trascorsa Luna Piena in Pesci che potrebbe aver lasciato un retrogusto emotivo forte, soprattutto per i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci) e per i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), ma soprattutto si inizieranno a sentire gli effetti della stagione dell’eclissi sull’asse Vergine-Pesci che potrà stimolare una revisione profonda di abitudini, priorità e relazioni, spingendo a fare scelte più consapevoli e a mettere ordine nella propria vita.

In questa settimana ci sarà poi il Sole in Vergine protagonista di due passaggi significativi: venerdì, in sestile a Giove in Cancro, porterà apertura, fiducia e nuove opportunità, mentre sabato, in congiunzione con Mercurio in Vergine, rafforzerà la lucidità mentale, la capacità di analisi e la chiarezza comunicativa, soprattutto dei segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno).

Oroscopo settimanale 8-14 settembre 2025: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sembri un motore che ha bisogno di un bel tagliando perché Marte ti mette la sabbia negli ingranaggi e la tua energia non gira fluida come al solito. Certo, la tua carrozzeria resta brillante, grazie a Venere che ti dona fascino e romanticismo, ma sotto il cofano la pressione è ballerina: rischi qualche “surriscaldamento” improvviso anche se, lì nascoste, ci sono anche emozioni più tenere del previsto, pensieri che ti rendono meno spavaldo e più umano. Ti sentirai diviso tra momenti in cui l’acceleratore risponde con dolcezza e altri in cui la frizione ti molla all’improvviso, lasciandoti con i nervi un po' tesi. Non sei rotto, sei semplicemente un po' più complesso del solito, un mix di bulloni arrugginiti e sensibilità nuova che, se impari a dosare, ti porterà molto più lontano di una corsa a tutta velocità.

Voto 6/7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con quella Venere storta potresti continuare a non sentirti davvero piacente, come quando ti specchi in una vetrina e la luce sbagliata ti fa credere di avere dieci anni di più. In amore rischi di sentirti come una bozza salvata a metà: non sei sicuro se consegnarti così, imperfetto e incompiuto, o se aspettare di essere “rifinito” prima di mostrarti. Quel bel Mercurio in Vergine, però, ti riporta coi piedi per terra e ti aiuta a rimettere ordine. È come tua nonna quando al rientro dalla villeggiatura tirava fuori le valigie, scrollava via la sabbia residua, lavava tende e stoviglie con una precisione quasi rituale. Non era solo pulizia, era il gesto con cui riportava equilibrio, ridando alla casa la sua anima e il suo respiro. Mercurio ti invita a fare lo stesso con i pensieri e con i sentimenti sparsi, a rimetterli a posto, così da ritrovarti più lucido e più vero.

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Carissimi Gemelli, lo strascico della Luna piena in Pesci è come una sbornia di quelle che vi fanno promettere “mai più” e poi ci ricadete alla prima occasione. Siete ancora un po’ frastornati e, mentre cercate di rimettere in ordine le idee, la vita vi piazza davanti una lista infinita di scartoffie. Voi vorreste perdervi in chiacchiere seducenti, in sguardi ammiccanti, in piaceri che non hanno nulla di burocratico, ma intanto vi tocca rispondere a email con il rischio di fare qualche pasticcio, come inviare messaggi a destinatari sbagliati… eppure, con la vostra parlantina e quella curiosità da eterni adolescenti, riuscite sempre a rigirare la frittata. Forse, proprio da un errore, nascerà un incontro che profuma più di pelle che di parole, perché questa settimana siete pronti ad assaporare tutto ciò che vi ricorda che la vita non è fatta solo di pensieri.

Voto 6/7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La Luna piena in Pesci ti ha lasciato come se fossi dentro una lavatrice impazzita: emozioni che girano vorticosamente e te che cerchi di non finire stropicciato. Tra ricordi che riaffiorano come bolle di sapone e pensieri che si intrecciano senza preavviso, ti accorgi che anche il più piccolo dettaglio può farti sorridere o far partire una risata nervosa. Oltre a essere stra-sensibile, hai ancora quel Marte in quadratura che ti fa sembrare una coperta da picnic in mezzo al prato in una giornata ventosa: un piccolo sbuffo e tutto si solleva, ma per fortuna Mercurio a favore ti sostiene e ti aiuta, piano piano, a rimettere a posto le cose nella tua testolina.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Venere è ancora per questa settimana nel tuo segno e anche Marte in Bilancia è sempre lì a tenerti aperta la porta in maniera discreta. Siete fighi come gli ultimi tramonti estivi sul The Edge, l’osservatorio più cool di New York, dove il sole vi colora d'oro mentre il mondo sotto si perde tra luci e riflessi. Soprattutto voi, nati della terza decade, catturate gli sguardi altrui senza nemmeno volerlo e i vostri gesti, così azzeccati, sembrano il risultato di uno studio ad hoc, ma sono invece del tutto spontanei. Approfittate ancora di questa settimana per brillare, ridere senza freni e, se vi va, far salire qualcuno sulla vostra piattaforma panoramica personale dove la vista, se punteranno gli occhi su di voi, non può essere che mozzafiato!

Voto 8 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana Mercurio e il Sole si stringono la mano proprio nel tuo segno e tu torni a essere lucida come chi al mattino si alza dopo aver goduto di un bel caffè bollente servito a letto. I tuoi pensieri si rimettono in riga, scattando in ordine come soldatini addestrati. Ma la tua non è solo pura efficienza logica, ti senti finalmente a tuo agio nel tuo spazio e hai voglia di condividere. Le tue idee smettono di restare nella tua testa e chi ti sta vicino può attingerne a piene mani, perché tu, con grazia e gentilezza, le distribuisci come fossero un bene comune, godendo anche della soddisfazione di essere d’aiuto agli altri.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mia cara Bilancia sei suadente come quelle canzoni che ti rimangono in testa anche dopo che sono finite, che sono impossibili da ignorare ed è inevitabile canticchiarle per tutta la giornata. Sposti attenzioni e umori a tuo favore con nonchalance e ti muovi con sicurezza, come chi sa esattamente cosa vale e cosa no. Nelle chiacchiere di lavoro, nelle scelte pratiche, perfino al supermercato hai un radar speciale che ti fa distinguere subito cosa merita spazio e cosa è meglio evitare. Insomma, oltre al fascino che ti contraddistingue in questo periodo, riesci anche a tenere la bussola dritta e chi ti incontra questa settimana avrà l’impressione che tu sappia fare tutto… e che sai farlo davvero con grande stile.

Voto 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Non è ancora Halloween ma è come se qualche fantasmino interiore avesse già deciso di presentarsi a casa tua senza bussare. Rumori strani, paranoie che ti fanno guardare sotto al letto e il dubbio che il vicino ti odi solo perché non ti ha salutato per le scale. In più, con quella Venere ancora storta, ti senti un po’ come la creatura del dottor Frankenstein: incompreso, frainteso, come se chi ti circonda vedesse solo le cuciture e non il cuore che batte sotto. È quell’irritante sensazione che gli altri ti guardino con il sopracciglio alzato. E siccome nella tua testa regna già abbastanza confusione, forse è meglio evitare di aggiungere voci esterne: abbassa le luci e lascia che i pensieri si mettano in fila da soli.

Voto 5/6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Mercurio ti vorrebbe reattivo come l’intelligenza artificiale quando spara la risposta in mezzo secondo, ma tu non ci stai: la tua testa ora viaggia su onde diverse, lontane dalle frequenze dell’efficienza. Saresti capace di parlare per ore senza arrivare al punto, ma con una disinvoltura che ti farebbe sembrare comunque affascinante. E sì, i tuoi discorsi sono fumosi come un narghilè turco in una notte dai colori caldi, ma invece di infastidire, ipnotizzano. La gente ti ascolta e sorride, un po’ perché non capisce bene dove vuoi andare a parare, un po’ perché con quel tuo mix di entusiasmo e leggerezza è impossibile non restare ammaliati da te.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Potresti scovare un errore di battitura in un report di cinquanta pagine o capire al volo chi sta bluffando al meeting aziendale. Nonostante questa acutezza mentale ti senti comunque appesantito, come se ti ritrovassi a portare da solo un divano su per quattro rampe di scale mentre gli altri ti tengono sì la porta, ma non fanno altro. Non fare il martire del sistema: lascia pure che qualcuno si sporchi le mani al posto tuo… nel frattempo respira, goditi un attimo di tregua, con la soddisfazione di vedere che il mondo va avanti lo stesso.

Voto 6/7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Caro Acquario questa settimana mi sembri uno che si è lasciato alle spalle il caos estivo per infilarsi gli scarponi e salire in quota far from the madding crowd, per dirlo con il titolo del romanzo di Thomas Hardy. L’aria è più fresca, la folla è lontana e finalmente puoi sentire il rumore dei tuoi pensieri senza il vociare di sottofondo. Ogni tanto, infatti, ti viene la tentazione di sparire, come chi raggiunge un rifugio sperduto dove il telefono non prende. Ed è proprio in mezzo a questa solitudine, una solitudine voluta, che la tua testa può partorire ottime intuizioni che ti cambiano la prospettiva, proprio come quando, arrivato a una forcella, scopri che dietro la nebbia che ti ha accompagnato durante tutta la salita si nascondeva un panorama inatteso. Energia ne hai, ti basta imboccare il sentiero giusto.

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Dopo la Luna Piena nel vostro segno di domenica scorsa, iniziate la settimana ancora un po’ evanescenti, come lo sbuffo di vapore che esce dal diffusore delle essenze e si perde nell’aria. Dentro di voi c’è un mix strano: lavanda rilassante, patchouli mistico e un tocco di pepe rosa che vi fa sembrare tanto sognatori quanto ingestibili. Il problema è che con Mercurio in opposizione vi basta un attimo per trasformare questa nuvola profumata in una nebbia fitta in cui non ci si capisce più nulla. Confondete i messaggi, mescolate i “sì” con i “no” ma il bello è che nessuno vi chiede di essere ordinati. Siete confusamente magnetici, ma ci piacete così.

Voto 7 e mezzo