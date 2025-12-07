L’oroscopo della settimana dall’8 al 14 dicembre 2025: grande energia e slancio per i segni di fuoco

Nell’oroscopo della settimana dall’8 al 14 dicembre, i tre pianeti veloci, Venere, Mercurio e Marte sono in Sagittario e portano slancio, entusiasmo e voglia di lanciarsi in nuove avventure.

Nell'oroscopo della settimana dall’8 al 14 dicembre, Marte in Sagittario forma una quadratura con Saturno in Pesci, invitando soprattutto i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci) a fare i conti con limiti pratici e freni esterni. Martedì Nettuno in Pesci riprende il moto diretto e Mercurio in Scorpione si oppone a Urano e fa trigono a Nettuno: un momento potente per intuizioni e idee originali particolarmente utile ai segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci).

Mercurio entra poi in Sagittario venerdì e stimola soprattutto i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) a comunicare con entusiasmo e visione più ampia. La settimana si chiude con Marte in Sagittario che domenica quadra Nettuno in Pesci, transito che invita a procedere con chiarezza e concretezza, senza lasciarsi trascinare da entusiasmi troppo vaghi.

Oroscopo settimanale 8-14 dicembre 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana che va dall'8 al 14 dicembre segno per segno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sembri un elfo iperattivo che fa mille cose, aiuta tutti, si sente utilissimo e, soprattutto, si sente adorabile. Hai l'energia di quando si ricomincia palestra a gennaio dopo i bagordi natalizi, quella spinta energica a fare cose che gli altri intraprenderebbero solo dopo attente analisi. Hai un potere segreto, quello di trasformare la stanchezza altrui in motivazione ed è impossibile non rimanere affascinati da tutto ciò. La tua presenza ha l’effetto di un caricabatterie ultrarapido perché in cinque minuti riesci a rimettere al mondo chiunque.

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

In altri momenti sapresti prendere decisioni brillanti con una chiarezza disarmante, ma questa settimana, caro Toro, la tua mente sembra funzionare a velocità ridotta. È come se il cervello stesse ancora “caricando” e ogni idea arrivasse con un ritardo fastidioso. Mentre gli altri si infervorano parlando di sentimenti, progetti romantici e dichiarazioni importanti, tu resti un po’ in disparte, con quella sensazione di non avere le parole giuste da dire. Non è mancanza di sentimenti, è solo che la testa non ti segue come vorresti, quindi meglio andare sul sicuro, senza frasi rischiose o slanci poetici improvvisati.

Voto 6 – –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Cari Gemelli, questa settimana vi muovete come una troupe che ha appena finito di girare una serie da otto episodi in tre giorni: stanchi, sfiniti e con la lucidità di chi ha dormito due ore e mezza a notte. L’idea di prendere in carico qualcosa di importante vi fa lo stesso effetto di una riunione alle sette del mattino: no, grazie. Non avete alcuna intenzione di improvvisare sorrisi o superpoteri organizzativi e fate bene, perché fingere di essere al top sarebbe peggio che ammettere subito di non avere la testa per certe responsabilità. Quindi questa settimana lasciate perdere missioni impossibili e dedicatevi solo a ciò che non richiede effetti speciali. Tutto il resto può tranquillamente aspettare.

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Tutto sembra scorrere senza intoppi: riunioni, progetti e anche i piccoli dettagli natalizi sembrano andare per il verso giusto. Hai parole gentili, idee morbide e attenzioni che sembrano uscite da una vecchia pubblicità dei Baci Perugina, con tanto di neve finta e musica dolciastra in sottofondo. Questa fase, però, non durerà per sempre. Il cielo per ora è collaborativo, ma fra un po’ potresti ritrovarti molto meno vellutato. Insomma, metti da parte un po’ di zucchero adesso, che durante le feste potrebbe tornarti utile per evitare drammi, incomprensioni e quelle micro-crisi che scoppiano quando si esagera con panettone e parenti.

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ti ricordi il brano di Rihanna che diceva “Shine bright like a diamond”? Ecco, questa settimana sei proprio tu a brillare come un diamante. È come se vivessi un tuo mini Carnevale di Rio, solo che al posto di piume e glitter sfoggi idee luminose e una presenza che mette di buonumore anche gli sconosciuti. Avere a che fare con te è un po’ come assistere all’accensione delle luminarie di Oxford Street a Londra: un attimo prima tutto è normale, un attimo dopo tutto sembra più vivo. Sì, perché grazie a te cambia il colore e il calore dell’atmosfera, tu che trasformi anche un semplice tè delle cinque in un evento degno di clamore.

Voto 8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Con Marte e Venere storti e Mercurio che nel weekend ti osserverà con la stessa benevolenza di una prof del liceo durante un’interrogazione a sorpresa, è normale che tu ti senta un po’ fuori fase. La tua tolleranza sociale, appare come un miraggio nel deserto, ti sembra di intravederla, ma quando ti avvicini… puff, sparita. E chi vive con te lo percepisce subito che non è il caso di starti troppo appresso: diventano rapidi e sfuggenti come i turisti quando scoppia un acquazzone improvviso a Venezia, un attimo prima stanno facendo foto ai ponti, un attimo dopo scompaiono dentro ai negozi di maschere.

Voto 5/6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mi fai pensare a una scultura pop di Niki de Saint Phalle: colorata, leggera, irresistibile, capace di trasformare ogni spazio in qualcosa di più vivo solo con la sua presenza. Le cose che tocchi, infatti, sembrano acquisire immediatamente armonia, equilibrio, un senso nuovo di bellezza. E nulla ti scalfisce, né il parcheggio rubato, né il collega distratto, né un pacco Amazon arrivato in ritardo. Ti muovi in un piccolo stato di grazia, dove ogni dettaglio sembra trovare naturalmente il suo posto e a tratti ti chiedi se sia tutto reale, se davvero tutto funzioni così senza sforzo, ma sai che c’è? Non serve perdere tempo in dubbi, goditi questo tuo momento!

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Finché Mercurio rimane dalla tua parte sembri un regista alla Kubrick: preciso, magnetico, con quella calma inquietante di chi sa già tutto prima degli altri e ha previsto ogni mossa. Riesci a organizzare, insegnare, spiegare, costruire relazioni e scegliere persino i regali natalizi con una lucidità che farebbe invidia a chiunque. La tua mente vede dettagli che gli altri trascurano, anticipa problemi prima ancora che si presentino e trova soluzioni che sembrano magia. Approfitta di questo cielo e della tua capacità da vero mastermind prima che la scena cambi e il copione ti costringa a improvvisare.

Voto 8 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Insomma, è inutile girarci intorno: sei tu il protagonista del film di Natale 2025. Sexy, sicuro, coinvolgente, un po’ ironico e molto deciso. Hai l’autorità di un direttore del cantiere che risolve tutto con un paio di indicazioni e la serenità di chi sa che nessuno lo spodesterà dal suo trono. È bello starti accanto perché metti ordine, fai chiarezza e, soprattutto, porti entusiasmo e fai sembrare tutto questo un gioco da ragazzi. Sei la combinazione perfetta tra Santa Claus e Superman.

Voto 9

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Con tutti quei pianeti in Sagittario sembri uno studente interrogato a sorpresa che sa di non avere studiato abbastanza e si sente osservato dal professore prima che questo faccia la temuta domanda. Non hai voglia di brillare né di sgomitare per primeggiare, così ti muovi con calma, senza fretta e sembri come il Colosseo la mattina presto: imponente e affascinante, ma avvolto da un silenzio pigro. La tua solita determinazione ha deciso di prendersi una pausa e tu la segui senza sensi di colpa, godendoti questa tregua dal ritmo frenetico.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa settimana le parole veloci che di solito ti partono come proiettili sembrano essersi prese una pausa. Così a volte opti per il silenzio strategico, limitandoti a osservare lo spettacolo intorno a te. Prendi appunti silenziosi, cogli dettagli che sfuggono agli altri e lasci che siano le situazioni a parlare da sole. In privato sei comunque irresistibile, come un vinile raro che tutti vogliono ascoltare, in mezzo alla folla, invece, ti senti un po’ fuori posto, come un ombrello aperto in una giornata di sole.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questo periodo natalizio vi attira quanto un invito a una riunione di condominio. Avete una voglia irresistibile di defilarvi, di trovare un’uscita di sicurezza e fingere di averla scovata per caso. Nei momenti sociali parlerete il minimo indispensabile, come chi dà indicazioni stradali ma sta andando a un appuntamento per cui è già in ritardo. Se vi tocca uscire, farete apparizioni brevi e misteriose e sì, anche la vista delle luci natalizie per strada rischierà di starvi un po’ sullo stomaco, quindi vi limiterete a passarci accanto, rapidi e discreti, senza soffermarvi più del necessario.

Voto 5/6